Orgulho e paixão resumo da semana 23 a 28/07

Segunda-feira

Lady Margareth exige que Darcy beije Susana e termine o noivado com Elisabeta. Amélia desmaia na frente de Tenória e do Barão. Brandão se desculpa com Mariana. Josephine tenta intrigar Rômulo contra Cecília. O Barão ouve a conversa de Mariko com Amélia. Elisabeta enfrenta Lady Margareth. Darcy pensa em Elisabeta. Ema e Ernesto confrontam os animais da mata. Susana revela a Elisabeta que se casará com Darcy.

Terça-feira

Elisabeta implora que Darcy não ceda à chantagem de Susana. Felisberto pede para Lídia ir ao médico. Julieta consola Elisabeta. Ema e Ernesto pescam. Lídia procura Uirapuru. Aurélio decide trazer Ernesto e Ema de volta a São Paulo. Darcy repele Susana. Darcy esconde de Julieta e Charlotte o motivo do fim de seu noivado. Elisabeta declara guerra contra Lady Margareth e Susana. Julieta procura Jane. Elisabeta enfrenta Susana.

Quarta-feira

Susana se queixa de Elisabeta para Lady Margareth. Julieta pede perdão a Jane. Elisabeta reencontra Ema e Ernesto. Darcy destrata Susana. Mário/Mariana deixa Otávio sozinho com Luccino. Fani procura Nicoletta. Elisabeta e Julieta usam Olegário no plano contra Susana. Josephine manipula Fani contra Cecília. Aurélio se reconcilia com Jorge e leva o Barão para morar com ele na mansão de Julieta. Randolfo pede Lídia em casamento.

Quinta-feira

Susana garante que se vingará. Lídia dá esperanças para Randolfo. Aurélio se envergonha do Barão. Elisabeta comemora a notícia de jornal sobre Susana. Julieta humilha Susana. Agatha é irônica ao ver Mariana e Brandão juntos. Fani tira satisfações com Cecília. Susana obriga Darcy a acompanhá-la na compra de seu vestido de noiva. Josephine reclama de Cecília para Edmundo e Fani. Julieta enfrenta Lady Margareth. Elisabeta enfrenta Susana na loja de Ludmila.

Sexta-feira

Julieta desfaz a sociedade com Lady Margareth. Xavier se irrita com Brandão e Mário/Mariana ao final da corrida. Edmundo diz a Rômulo que Cecília ameaçou Josephine. Ofélia convida Randolfo para jantar. Ema se desespera com a luta de Ernesto. Darcy e Elisabeta se beijam. Mariana decide usar a motocicleta sem se vestir como Mário. Rômulo questiona Josephine sobre Uirapuru na frente de Edmundo e Fani. Elisabeta procura Lady Margareth.

Sábado

Lady Margareth desafia Elisabeta. Josephine se faz de vítima e tenta desmoralizar Cecília. Julieta convida Olegário para voltar ao Vale do Café. Mariana é impedida de pilotar moto e Brandão consola a namorada. Ema convence o avô a aceitar seu noivado com Ernesto. Elisabeta convida Julieta para almoçar no bar de Manoel. Josephine ameaça Cecília. Susana anuncia a todos que seu casamento com Darcy irá acontecer muito em breve.