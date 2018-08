Orgulho e paixão resumo da semana 20 a 25/08

Segunda-feira

Lady Margareth convoca Xavier e Virgílio para arruinar o casamento de Ernesto e Ema. Ludmila e Elisabeta armam para levar Ema à igreja, sem que a moça desconfie da surpresa. Kléber se disfarça para escutar os planos de Susana e Petúlia contra Olegário. Ema se emociona com o casamento-surpresa preparado por Ernesto e seus amigos. Lady Margareth destrói a festa de casamento de Ernesto e Ema.

Terça-feira

Nicoletta convida Otávio para jantar com Luccino em sua casa. Susana, Olegário e Petúlia localizam Kléber. Xavier jura vingança contra Brandão para Virgílio. Ema e Ernesto têm sua primeira noite de amor. Charlotte provoca Lady Margareth, quando Elisabeta anuncia que levará tia de Darcy para sua casa. Xavier revela a Brandão que cortou os cabelos de Mariana.

Quarta-feira

Darcy admira a atitude de Elisabeta contra Lady Margareth, que promete se vingar dos dois. Mariana denuncia Xavier na delegacia, e o vilão registra sua queixa contra Brandão. Kléber, Olegário, Susana e Petúlia acabam detidos. Luccino confessa a Brandão que destruiu a motocicleta de Xavier. Julieta afirma que deseja se aproximar de Tenória. Tibúrcio oferece ajuda a Lady Margareth.

Quinta-feira

Darcy explica a Charlotte que suspeita de que Lady Margareth esteja coagindo Williamson, e confidencia que enviou Vicente a Londres. Susana e Petúlia fogem da delegacia com as provas contra Kléber e Elisabeta em mãos. Cecília e Rômulo consultam Jonatas sobre a demora da moça em engravidar. Lídia se declara para Randolfo. Luccino e Otávio temem o jantar na casa de Nicoletta. Ema e Ernesto chegam para o jantar. Camilo procura Julieta.

Sexta-feira

Gaetano maldiz Ernesto, e Otávio o defende. Darcy e Elisabeta conversam sobre seu futuro casamento. Gaetano flagra Luccino com Otávio e expulsa o filho de casa. Edmundo e Fani descobrem que Josephine armou contra Tibúrcio e decidem deixar a mansão. Camilo confronta Julieta sobre seu segredo. Susana e Petúlia surpreendem Darcy e Elisabeta.

Sábado

Darcy tenta negociar com Susana, para desespero de Elisabeta. O Barão fala com Julieta sobre o projeto de Camilo para o café especial. Nicoletta afirma a Fani e Edmundo que os dois podem ficar em sua casa. Otávio propõe deixar o Vale do Café com Luccino. O Barão pede para associar-se a Camilo.