Organização divulga a programação do Curitiba Social Mix 2018

O maior evento de cultura digital do sul do país, o #CSM, divulga a sua programação oficial. A oitava edição traz novidades para o público que acompanha há 8 anos um dos mais tradicionais eventos de internet do Brasil. O evento acontece dia 28 de julho e os ingressos estão à venda pelo site www.sympla.com.br/curitibasocialmix ou diretamente no Canal da Música – local do evento. Lá os interessados podem trocar por agasalhos e cobertores por ingressos (promoção limitada).

A programação do Curitiba Social Mix 2018 conta com grandes influenciadores do país, painelistas e palestrantes de mercado. Alguns destaques entre os fortes nomes do mundo digital são os irmãos Ricardo e Rodrigo Piologo, Maria Claudia (Cacau), João, do MMV, Gustavo Chagas (Porta dos Fundos e Canal Riff), Totoro (Porta dos Fundos e Totorial), Diogo Portugal, Lucas Inutilismo, Bianca Schiavon, Everson Zóio, Edson Mackenzy, entre outros.

Os painéis e workshops também contam com participação de produtores de conteúdo de Curitiba e região, como Thaís Marques, do Coisas de Diva, o humorista Hallorino Jr, a Débora Alcântara, do Tudo Orna, Nicoly França, do Desavesso, Cris, do Receitas da Cris, Fagner Zadra, do Tesão Piá, Christopher Paes, do Escritório de Criatividade, Nina Braz, etc. A programação completa está no site do CSM: http://curitibasocialmix.com.br/programacao/.

O palco de workshops e palestras que possui uma programação repleta de conteúdos e dicas de grande interesse de produtores de conteúdo e estudantes de comunicação, marketing, publicidade e demais áreas correlatas. Além disso, o evento possui certificado de horas complementares.

“O Curitiba Social Mix 2018 será uma edição especial. Nós vamos fazer um evento conceitualmente solidário onde teremos alguns lotes de ingressos que o nosso público poderá trocar o ingresso por um agasalho”, declara Sandro Rodrigues, idealizador do evento.

Uma característica especial do evento é o retorno do #CSM ao Canal da Música, local que foi sede na edição de 2014. A temática do Curitiba Social Mix se sustenta em quatro pilares fundamentais: conhecimento, entretenimento, informação e relacionamento. Um evento que por meio de suas palestras, workshops, debates e atrações de entretenimento, celebra histórias, compartilha caminhos e conecta oportunidades, tornado este evento “único”.

Serviço – Curitiba Social Mix

Quando: 28 de Julho de 2018 (sábado)

Onde: Canal da Música (Rua Julio Perneta, 695)

Horário: das 10h às 22h

Quanto: a partir de 15 reais no site www.sympla.com.br/curitibasocialmix, além de lotes promocionais vinculados a doações diretamente no Canal da Música.

Confira a Programação completa: http://curitibasocialmix.com.br/programacao/