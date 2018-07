Oportunidade de bons negócios

Estimativa é de que negócios ultrapassem os R$ 20 milhões nos quatro dias de feira (Foto: Aílton Santos)

Começou ontem e segue até a sexta-feira (27) o Show Pecuário, evento criado em 2015 e que reúne o que há de mais atual na pecuária nacional. A expectativa é de que mais de quatro mil pessoas visitem o Parque de Exposições Celso Garcia Cid nos quatro dias de feira. A abertura contou com a presença da governadora Cida Borghetti (PP).

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, mais de 800 animais estão expostos, alguns deles inclusive para comercialização, além de máquinas e equipamentos agrícolas que atendem todas as cadeias produtivas.

“Buscamos a integração do produtor rural com as empresas parcerias do evento, para que o pecuarista conheça o que há de mais moderno para a sua propriedade, tenha acesso às novas tecnologias e principalmente, participe do grande fórum de conhecimento e debate que é este evento”, diz Orso.

Toda esta integração deve proporcionar, segundo Orso, mais de R$ 20 milhões em negócios. E são nos leilões que grande parte deles ocorre. Ontem à noite, houve leilão especial de gado de corte, e hoje, às 19h, outra oportunidade para quem pretende investir no plantel. É o leilão Brangus Boitatá, que acontece no Recinto de Leilões do parque.

O expositor Jeferson Chaves garante que vale a pena participar do evento e aproveitar a oportunidade para investir. Ele ressalta que a feira melhora a cada ano, “tanto na estrutura para quem expõe, quanto no que está à disposição do produtor”, diz.

Programação

Mas, o leilão é apenas uma das diversas atrações desta quarta-feira (25). A programação começa às 9h45, com palestra sobre o leite, o período de transição e sua importância na reprodução. Já às 10h40 haverá workshop em ovinocultura. Á tarde, o leite permanece em pauta, com palestra sobre a qualidade do produto. A partir das 14h haverá julgamento de argolas da raça Angus, e após, às 14h30, palestra sobre o controle de diarreias em bezerros. Os seminários encerram às 15h30, com debate sobre ventilação e ambiência em produção de leite.