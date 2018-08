Operário na Série B

O Operário-PR vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019. Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0 no Arruda, o Fantasma bateu o Santa Cruz por 3 a 0 na tarde de domingo (26), no Estádio Germano Krüger lotado, e carimbou a vaga para a Segundona na próxima temporada.

Com o apoio da torcida alvinegra, a equipe de Gerson Gusmão garantiu o acesso com gols de Alisson, no primeiro tempo, e Schumacher e Dione, na etapa final.

Precisando da vitória, o Operário-PR partiu para cima do Santa Cruz nos minutos iniciais e teve um gol anulado logo aos oito, quando Erick bateu de fora da área, mas o assistente flagrou impedimento de Schumacher. Um pouco antes, o Santa Cruz chegou duas vezes com perigo, com Pipico - na primeira tentativa, a bola passou perto da trave direita de Simão.

O Fantasma continuou na pressão e teve duas grandes chances em sequência, com Cleyton, que exigiu ótima defesa de Ricardo Ernesto, e com Lucas Batatinha, em chute cruzado.

Maduro, o gol alvinegro pintou aos 21. Após bate-rebate, Alisson chutou da entrada da área, a bola desviou, Ricardo Ernesto tocou mas a bola entrou e abriu o placar. Com o resultado, a vaga seria decidida nos pênaltis.

As equipes diminuíram o ritmo no segundo tempo e tudo ficou truncado até os 25 minutos.

O Fantasma então acordou e buscou o resultado. Aos 27, após cruzamento na área, Schumacher não perdoou, bateu de primeira, no alto, e fez um golaço para ampliar o placar. E teve mais: aos 34, depois do cruzamento rasteiro, Dione deu um carrinho para completar e fechou a vitória histórica em Ponta Grossa.

Do rebaixamento ao acesso

No fim da partida, o volante Chicão lembrou que o time não trabalhava pela conquista ao acesso, mas para permanecer na Série C e evitar o rebaixamento. O upgrade, segundo ele, foi visto como um bônus pelo grande esforço da equipe. “Éramos tachados como possível clube a ser rebaixado. Trabalhamos bem, sabíamos do potencial do time e no início nosso objetivo era apenas ficar na Série C. Um passo de cada vez nos trouxe a classificação entre os quatro primeiros, o que nos garantiu o acesso à Série B”.