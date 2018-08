Operário inicia decisão do acesso com o Santa Cruz

Recife – Dono da segunda melhor campanha da Série C do Campeonato Brasileiro, o Operário Ferroviário inicia o mata-mata da sua vida contra o Santa Cruz neste domingo, às 17h, no Arrudão, em Recife (PE), pela rodada de ida das quartas de final.

É que quem passar deste confronto garantirá vaga na semifinal e consequentemente o acesso à Série B, algo inédito para o Fantasma, mas não para a Cobra Coral.

Por isso o time paranaense tenta fazer uma boa apresentação nesta tarde, para levar um resultado que lhe permita manter o sonho de acesso para o duelo derradeiro com o Santa, no próximo fim de semana em Ponta Grossa.

Para o jogo deste domingo, o técnico Gerson Gusmão terá o retorno do goleiro Simão e do lateral-esquerdo Peixoto, que cumpriram suspensão na última rodada da primeira fase.

São retornos importantes para a defesa: “imagino a equipe do Santa Cruz com um ímpeto ofensivo muito grande, querendo buscar o resultado frente ao seu torcedor, que estará presente em um número expressivo e que vai empurrar a sua equipe. Nós temos um grupo experiente, preparado para esse momento, que não vai se assustar, que vai chegar lá e se impor frente ao seu adversário, com todo o respeito que o Santa Cruz merece, pela tradição e pela história. Mas o Operário também vem em uma crescente, buscando melhorar a sua história no futebol nacional, e chegou o momento de bater de frente com um grande clube, disputando um acesso, que é o objetivo de muitas equipes”, disse Gusmão.