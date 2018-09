Operação já apreendeu 27 tratores, 18 só nesta semana

Santo Antônio do Sudoeste - Ao longo de toda a semana, mais tratores com indicativo de furto ou roubo foram localizados e apreendidos em diversos municípios da fronteira sudoeste do Paraná totalizando nessa quinta-feira 18 desses veículos avaliados em aproximadamente R$ 3,5 milhões. Desde o ano passado, quando as apreensões iniciaram, foram 27 recuperações ultrapassando os R$ 5 milhões.

Essas novas máquinas foram apreendidas nos municípios de Capanema, Ampere, Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste, Santa Izabel do Oeste e Pérola D’Oeste, o que demonstra a extensão do dano causado não apenas aos municípios onde existiam filiais da empresa investigada.

A operação foi deflagrada no último dia 1º de setembro numa ação conjunta das polícias militares de Santo Antônio do Sudoeste e Capanema, Polícia Federal de Foz do Iguaçu e o Ministério Público Estadual, com o apoio da Força Nacional, que levou à prisão um conhecido empresário do ramo de máquinas agrícolas de Santo Antônio do Sudoeste e a desarticulação do esquema criminoso que causou um prejuízo incalculável a agricultores desde o interior de São Paulo até o interior do Rio Grande do Sul.

As diligências conjuntas seguiram na semana e não devem parar por aí.

Foi identificado durante a operação que as máquinas eram furtadas ou roubadas e revendidas como veículos novos, inclusive com emissão de notas fiscais. A suspeita é que a venda era articulada pelo empresário preso em Santo Antônio do Sudoeste e os produtores que as adquiriram não sabiam da procedência dos veículos, adquirindo-os como novos.

As investigações apontaram que os tratores com maior valor agregado eram vendidos no Paraná e em Santa Catarina e os de menor valor seguiam para a Argentina. A estimativa preliminar é de que ao menos 100 famílias tenham sido lesadas.