Oeste conta com mais uma rede de cooperação

Toledo - Formada oficialmente no dia 17 de julho, a Rede Móveis Oeste já constituiu plano de ação que conta com criação de Central de Compras ao grupo. Até o momento, a Rede Móveis Oeste é formada por 20 pequenas indústrias de móveis e estofados de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Medianeira. A ideia é que o grupo tenha, no mínimo, 30 negócios reunidos em defesa dos interesses do segmento na região.

Formada como Rede de Cooperação Empresarial durante reunião em Toledo, a Rede Móveis Oeste discutiu gargalos, expectativas e alinhamento de ações do planejamento estratégico.

Segundo o consultor do Sebrae/PR Ricardo Flores, a rede foi a segunda instituída dentro da Câmara Técnica dos Pequenos Negócios do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento).

O primeiro grupo setorial criado no território foi o de Energias Renováveis e Eficiência Energética, no ano passado. “Esses grupos segmentados atuam de maneira similar aos núcleos setoriais dos municípios. A diferença é que as discussões e busca de soluções abrangem todo o território regional”, destaca o consultor.

Por isso, enfatiza Ricardo Flores, há o interesse em ampliar o número de participantes da Rede Móveis Oeste, com pequenas indústrias dos segmentos vindas dos mais diversos municípios da região. “Quanto maior a abrangência, maior será o alcance de todos às soluções encontradas pelo grupo. As ações encaminhadas pela Rede Móveis Oeste sempre estarão em benefício do grupo e não de uma ou outra empresa em especial. Algumas das ações, inclusive, já foram definidas”, complementa.

Central de Compras

Um dos destaques do planejamento estratégico do grupo é a formação de uma Central de Compras à Rede. “A central vai possibilitar maior poder de barganha das empresas do grupo na hora da compra de matéria-prima e insumos, que serão adquiridos coletivamente. Isso deve reverter na formação de preços cada vez mais acessíveis ao consumidor final e lucratividade, que pode aumentar a competitividade dos negócios integrantes da Rede Móveis Oeste”, indica o consultor do Sebrae.

Outro objetivo estratégico definido pelo grupo é o desenvolvimento de soluções para tratamento dos resíduos industriais. “Essa é uma questão que envolve políticas públicas, tendo em vista que não é clara a legislação vigente sobre o descarte de resíduos. Assim, como grupo, os empresários tendem a ter maior força política para avançar nos encaminhamentos de soluções para o descarte adequado dos resíduos”, assinada Ricardo Flores.

Empresas do setor que tenham interesse em integrar a Rede Móveis Oeste podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (45) 3521-5300.

Na prática: “Todos se fortalecem”

Sandro Luiz Zastrow é um dos empresários que integram o grupo. “As dificuldades das empresas do setor são parecidas, independentemente das cidades onde estão. Sentimos que, constituídos como Rede, todos se fortalecem podendo, quem sabe, fazer do oeste um polo moveleiro. Temos potencial para isso. Esperamos que a união que já temos nas cidades, nos núcleos moveleiros, seja potencializada para a região com a formação do grupo”, aponta o empresário de Marechal Cândido Rondon.

Essa também foi a constatação do empresário de Cascavel Diego Capponi. “Fiquei impressionado logo na primeira reunião que fizemos, entre os coordenadores dos núcleos moveleiros de Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. As principais necessidades, reivindicações e demandas são as mesmas. Acredito que isso se deve ao fato de a população e as empresas das cidades dessa microrregião terem o mesmo perfil social, cultural e econômico”.

Sandro e Diego coordenam os núcleos moveleiros ligados as associações empresariais de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) e Cascavel (Acic), respectivamente. “O grupo vem se aproximando desde novembro do ano passado e, agora, oficialmente formado e com um planejamento de ações já desenhado, a ideia é que se fortaleça com a adesão de novas empresas do setor”, observa o consultor do Sebrae/PR Ricardo Flores.

Além das ações pontuadas no planejamento, acrescenta Ricardo, o grupo deve se reunir em outras ocasiões especiais como em uma missão técnica para o Congresso Nacional Moveleiro, em Arapongas, de 15 a 17 de agosto.

Estrutura

Nesse primeiro momento, além do Sebrae/PR, a Rede Móveis Oeste conta com a parceria das associações empresariais de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), Toledo (Acit), Cascavel (Acic) e Medianeira (Acime); Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário do Oeste do Estado do Paraná (Sindmadeira) e Senai.