Obras paradas no ginásio de Juvinópolis

Obras do ginásio de esportes de Juvinópolis continuam paradas. Novo processo licitatório deve dar fim a espera dos moradores do distrito (Foto: Aílton Santos)

O ginásio de esportes do Distrito de Juvinópolis, interior de Cascavel, foi destruído há pouco mais de quatro anos durante um vendaval que atingiu a localidade.

E desde 2014, obras de reconstrução começaram, pararam, recomeçaram e até agora continuam paradas. “Precisamos do ginásio. Era promessa do Município, mas ainda não saiu e a gente fica aqui esperando, está tudo parado. Faz muito tempo que ninguém mexe mais na obra”, conta a presidente da Associação de Moradores, Tatiane Costa Dalla Costa.

A primeira empresa que executaria as obras do ginásio começou os trabalhos, mas parou. Em abril do ano passado, 24 meses depois da saída dessa construtora, outra assumiu o compromisso, mas por falta de documentação a empreiteira deixou o ginásio em setembro de 2017.

O Município chamou outras empresas que estavam na sequência no processo licitatório, mas devido ao valor, nenhuma quis assumir a obra e até agora não há sinal de avanço na reconstrução do local.

Segundo a Secretaria de Cultura e Esportes, no primeiro projeto a parte elétrica não estava inserida. Sendo assim, o custo do projeto elétrico não foi repassado no valor da licitação, gerando a desistência das empresas. Agora o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) trabalha no projeto, contemplando todos os detalhes técnicos necessários para a reconstrução do ginásio.

Licitação

Conforme o Secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Burgarelli, se todos os tramites do novo processo licitatório ocorrerem conforme o previsto, até o fim do ano o local de esportes estará a disposição da população. O projeto do ginásio contempla 980 metros quadrados de área construída.