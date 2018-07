Estão chegando ao fim as obras de segurança no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, solicitadas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Elas estão sendo executadas pelo Automóvel Clube de Cascavel, em parceria com a Secretaria de Esportes e Construtora Vasto. A primeira avaliação será no dia 5 de agosto, com o autódromo recebe rodada dupla do Metropolitano de Marcas, quarta etapa da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade e o Brasileiro de Motociclismo.