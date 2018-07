Obras do Orçamento do Povo beneficiam a Linha Tapuí

Trabalhos eram antiga reivindicação da comunidade (Foto: Fabio Ulsenheimer)

Toledo - As obras do Orçamento do Povo contribuem para a melhoria da estrutura urbana e no interior de Toledo. A 15ª Noite Típica Italiana marcou, sábado (28), a entrega das obras de ampliação, reforma e pintura da sede da Associação de Moradores e Amigos da Linha Tapuí. Os recursos somaram um total de R$ 94.629,61. Um investimento importante que traz mais qualidade de vida para quem mora naquela região.

Segundo o Assessor de Assuntos Comunitários Adriano Theves Galvão, era uma obra esperada pela comunidade há muito tempo. “A administração municipal valoriza o homem do campo e o da cidade. Além das reformas ainda foram realizadas: readequação do estacionamento, tapa-buracos na estrada rural que liga a comunidade a cidade, roçadas e pinturas de pontos de ônibus deixando um aspecto de cuidado”.