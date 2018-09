Obras do Contorno Oeste têm início

Marechal Cândido Rondon - A construção da maior obra rodoviária de Marechal Cândido Rondon teve início na última semana de agosto. Trata-se do Contorno Oeste, que também pode ser considerada a mais importante e esperada obra na área rodoviária do Município e que atenderá as necessidades de transporte de toda a região oeste, bem como motoristas de todo o País e da América do Sul que usam a rota oeste do Paraná no eixo norte-sul.

As obras da nova rodovia, com quase seis quilômetros de extensão, tiveram início pelo ponto central onde está instalado o parque de máquinas da empresa executante. A obra orçada em aproximadamente R$ 20 milhões já pode ser conferida e o traçado da rodovia já mostra a imponente estrada em execução.

Uma obra do governo estadual, com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

A rodovia ligará a PR-467 (estrada entre Marechal Rondon e Pato Bragado) e a BR-163 (estrada entre Marechal Rondon e Guaíra), direcionando todo o fluxo de veículos pesados e de cargas vivas para o Contorno Oeste. A solução aguardada por alunos e professores de vários educandários que enfrentam dia a dia o barulho e a insegurança do tráfego intenso, bem como esperada por comerciantes e moradores de convivem com os odores do transporte de cargas vivias e o transtorno dos veículos.