Obras da PIC para agosto

Obras começaram em 2016, mas foram paralisadas (Foto: Arquivo)

A ampliação da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), anteriormente prevista para ser retomada apenas no ano que vem, deve começar até o fim de agosto.

A previsão é do Governo do Estado, que está fazendo com uma negociação de aditivos contratuais com a construtora responsável pela obra. O reajuste é de R$ 1,3 milhão.

Os valores iniciais da obra são mais de R$ 3,7 milhões de repasse do Governo Federal e um investimento de R$ 2,1 milhões de contrapartida do governo do Estado. As duas quantias serão somadas ao aditivo, resultando em mais de R$ 7,2 milhões na ampliação

O valor a mais é necessário por uma atualização de tabela de materiais usados para a construção de 334 novas vagas na unidade.

“A obra já foi licitada em 2016. Começou, na época, pouca coisa foi feita e a ampliação foi paralisada. O que estamos fazendo e negociando são aditivos contratuais, para novo prazo de execução da obra”, explica o secretário Extraordinário de Administração Penitenciária, coronel Élio de Oliveira Manoel.

De acordo com o secretário, a publicação do aditivo deve ocorrer em diário oficial nos próximos dias e, a partir disso, a empresa terá 12 meses para concluir a construção.

388 presos

Atualmente, a PIC está com 388 presos. Com a ampliação, teria capacidade para cerca de 700 detentos e aliviaria a demanda do cadeião de Cascavel, hoje com mais de 100 presos mesmo tendo sido desativado no fim de 2016, em uma promessa do ex-governador Beto Richa de esvaziar o local, que não deu certo.