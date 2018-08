Obra sem fim no Parque São Paulo

Moradores do Parque São Paulo, área central de Cascavel, reclamam da demora no conserto dos estragos provocados por uma forte chuva ainda no primeiro trimestre deste ano.

A estrutura de proteção sobre o bueiro por onde passa o Rio Quati, no traçado da Rua Visconde do Rio Branco, foi levado pela chuva dia 1º de março. Houve desmoronamento e o asfalto ficou comprometido.

Quase seis meses depois, pouco mudou. “Isso está um perigo, sem segurança. Olha o tempo que estamos esperado”, disse a moradora Beatriz Patne.

A Sesop (Secretaria de Obras Públicas) informou que a obra teve uma parte feita entre março e abril e que outros processos foram realizados na própria secretaria. “Existem procedimentos burocráticos para a compra de materiais, pois a obra está sendo executada pela prefeitura. O conserto do bueiro não foi licitado, por exemplo”, disse o coordenador da secretaria, o engenheiro Sandro Rocha.

Foto: Aílton Santos

Legenda: Demora nas obras do bueiro da Rua Visconde do Rio Branco incomodam a população

30 dias para conclusão

Segundo o engenheiro Sandro Rocha, da Sesop, a finalização dos trabalhos no bueiro deve ocorrer nos próximos 30 dias. “Estamos esperando a cura [secagem] da liga pré-moldada para instalar no local. Em breve vamos entregar a obra. Essa não é uma solução definitiva, mas que possibilita o tráfego na rua e garante a segurança da população. Para o futuro já estamos pensando na ampliação do bueiro ou a instalação de uma ponte na Rua Visconde do Rio Branco”, antecipa.

Foto: Secretaria de Obras

Estrutura está esperando secagem, antes de ser instalada na Rua Visconde do Rio Branco

Reportagem: Silvio Matos