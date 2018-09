O tempo não para - resumo da semana 3 a 8/9

Segunda-feira

Marino ajuda Carmen em um bar. Samuca entrega o anel de noivado a Marocas. Marocas encontra Betina na casa de Samuca. Monalisa termina seu casamento. Helen tenta ser paciente com Bento. Marocas discute com Betina e a expulsa da casa de Samuca. Paulina mostra a cópia da escritura da fazenda de Dom Sabino para Eliseu. Marocas constrange Betina na rua.

Terça-feira

Elmo e Samuca tentam descobrir quem revelou o local do noivado a Pedro Parede. Marocas começa a trabalhar na Samvita. Dom Sabino matricula Nico e Kiki na escola de uma amiga de Amadeu. Helen sugere que Bento more em uma pensão. Betina não aceita que Marocas trabalhe na Samvita e tenta agredi-la. Betina destrói sua sala na Samvita.

Quarta-feira

Samuca sugere que Betina se afaste da Samvita. Elmo beija Miss Celine. Marocas se aconselha com Agustina. Nico e Kiki veem Miss Celine deixando o quarto de Elmo. Samuca avisa a Betina que ela só poderá voltar à empresa depois de procurar um médico. Nico e Kiki chantageiam Elmo. Betina convida as irmãs de Marocas para tomar sorvete.

Quinta-feira

Nico e Kiki pedem ajuda a Elmo para resgatar as outras pessoas congeladas. Emílio vai à sala de Marocas. Miss Celine distrai Petra, enquanto Nico e Kiki acordam Pirata. Cecílio e Damásia despertam confusos. Mariacarla fala com Dom Sabino sobre seus bens. Elmo ameaça Petra, e Miss Celine fica admirada. Samuca discute com Emílio.

Sexta-feira

Petra é hostil com Marocas. Cesária conversa com Damásia. Menelau se preocupa com Cecílio. Coronela expulsa Miss Celine da pensão. Elmo encontra Miss Celine. Betina e Zelda se divertem em uma boate. Mariacarla ajuda Monalisa e faz um trato com ela. Miss Celine vai para a casa de Mariacarla. Betina se surpreende ao ver Samuca chegar com Marocas à boate.

Sábado

Betina se diverte ao ver Marocas passar mal. Igor tenta ajudar Samuca com a noiva. Zelda repreende Betina. Samuca leva Marocas à casa de Helen e tenta se entender com Bento. Samuca pede a ajuda de Helen e explica seu plano para Vanda e Carmen. Betina chega à Samvita com Emílio. Samuca exige que Betina fale com Helen. Marocas invade a Samvita e enfrenta Betina.