O tempo não para - resumo da semana 20 a 25/08

Segunda-feira

O helicóptero faz um pouso forçado em uma clareira. Marocas cuida de Samuca e eles passam a noite na mata. Carmen se desespera ao saber do sumiço do filho. Marocas conta sobre sua vida para Samuca. Waleska coordena as buscas aos jovens, e Dom Sabino insiste em participar.

Terça-feira

Dom Sabino concede a mão de Marocas a Samuca. Marciana leva Menelau e Cesária até Dom Sabino. Emílio se irrita ao saber que Samuca pediu Marocas em casamento. Agustina não aceita o pedido de Samuca a Marocas. Cesária e Menelau se emocionam ao encontrar a família. Coronela faz um acordo com Teófilo e se insinua para o “congelado”.

Quarta-feira

Mariacarla estranha o interesse de Emílio na compra da Criotec. Mazé se recusa a ajudar Barão. Agustina vai com uma comitiva à igreja. Marciana leva Vera Lúcia de volta para a Samvita e Carmen pede que Elmo contrate a moça. Vanda avisa que Vera Lúcia tem uma ficha criminal. Coronela tenta convencer Agustina a morar na pensão.

Quinta-feira

Miss Celine desperta. Lalá decide sair de casa e Dom Sabino sente-se culpado. Samuca descobre que a fazenda de Dom Sabino ficava onde é a Samvita. Marino e Monalisa se hospedam na pensão de Coronela. Marocas convence Agustina a deixar a casa de Eliseu. Helen passeia com Miss Celine, mas as duas acabam se perdendo.

Sexta-feira

Samuca fica furioso por não ter comprado a Criotec. Helen é demitida. Coronela e Teófilo se beijam. Miss Celine questiona Marocas sobre Elmo. Betina beija Emílio. Helen descongela Bento e o leva para sua casa. Amadeu desiste de investir na Fundação Vita. Dom Sabino aceita conversar com Amadeu. Cesária reconhece seu colar no pescoço de Monalisa.

Sábado

Amadeu e Dom Sabino descobrem afinidades. Petra vai à casa de Helen. Marocas se aconselha com Carmen. Elmo e Miss Celine se beijam. Agustina acaba com a discussão entre Cesária e Monalisa pelo colar e reparte a joia entre as duas. Betina surpreende Marocas e se faz de vítima para Samuca.