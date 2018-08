O susto no pasto

RONILDE CARDOSO BERTUZZI Nascimento 14/09/1947 Morte 13/08/2018

Junto com os irmãos, a pequena e inquieta Ronilde Cardoso Bertuzzi costumava brincar no pasto da propriedade rural onde morava e provocar os quero-queros que cantavam alegremente. A diversão para as crianças era garantida, mas um dia a brincadeira teve um ingrediente um pouco assustador.

No momento em que espantavam as aves alegremente, um boi resolveu tomar as dores das aves e partiu pra cima das crianças. Bravo, o bovino arrebentou uma cerca e o corridão foi grande. A perseguição só acabou embaixo de uma carroça, que serviu de proteção aos pequeninos. E ali eles ficaram até os pais apareceram.

A alegria sempre foi a marca registrada de Ronilde, que adorava viajar para matar a saudade de parentes que moram distante. Todos os anos fazia questão de ira para a praia curtir a temporada.

Matrimônio

Em 1968 Ronilde se casou com Olindo Bertuzzi, com quem teve quatro filhos: Claudir, Solange, Claudio e Sandra. Em 1998 ficou viúva. Ronilde era gaúcha de Passo Fundo. Sempre cuidou dos filhos e da casa e por um período de três anos trabalhou fora.

Diversão à mesa

Uma das diversões de Ronilde era jogar cartas. Nas horas vagas ela se distraía com os amigos jogando baralho. Caxeta e canastra eram seus jogos preferidos, mas também gostava de jogar bingo.

Tinha um coração generoso e, mesmo cansada e com a saúde debilitada, ajudava quem dela precisasse. Um dos sonhos era visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Há três anos recebia auxílio-doença e, por conta da saúde debilitada, faleceu no último dia 13 de agosto aos 70 anos. Além dos filhos, Ronilde deixa os netos: Claudemir (Neni), Nathyelle, Claudia (Ani), Carol, Julia, Lucas, Matheus, Dayana e Rafael, além dos bisnetos Davi, Emanuelly, Cauã e Heloisa.