O Colono Badin chega a Cascavel

A “colonada” vai se reunir nesta quinta-feira (30) para rolar de rir com o humorista Badin no Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel.

Com suas histórias engraçadas e seu jeito típico do interior de falar, Badin se autodenomina um colono atrapalhado, mas logo conquista o público com seu carisma e sua ingenuidade.

O colono trabalha para manter viva a cultura colonial, o dialeto praticado pelos antepassados, e divertir as pessoas sem ofender nem menosprezar ninguém.

Como surgiu o personagem

O personagem Badin surgiu em outubro de 2015 com um áudio cômico de whatsapp no qual falava sobre situações e lugares da cidade gaúcha Erechim, onde o criador do personagem, Eduardo Gustavo Christ, morava.

Na época Eduardo tinha 23 anos e trabalhava como engenheiro mecânico de desenvolvimento numa empresa de carrocerias de ônibus na cidade de Erechim. Uma rádio da cidade transmitiu o áudio e, naquele dia, o artista passou sete minutos ao vivo conversando com o pessoal da rádio. Foi daí que surgiu um programa de humor aos sábados, o Pão com Mortadela.

Daí até ser conhecido nacional e internacionalmente por meio dos vídeos na internet foi um pulinho.

Hoje o artista realiza shows de humor pelo Brasil afora e o programa de rádio é líder de audiência.

Ingressos

Disponíveis no site da Alô Ingressos

Na bilheteria do Teatro Municipal de Cascavel

E nos pontos de venda: Totem: Beal da Av. Brasil; Totem: JL Shopping; Bearded Império; Viaggi Turismo; Leve Sports e Óticas Diniz

Preços: de R$ 30 a R$ 60