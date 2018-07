Número de veículios é cada ano maior em Cascavel

Desde 2013, número de veículos aumentou em 43 mil (Foto: Aílton Santos)

A realidade da empresária Regiane Azevedo é a mesma de muitas famílias. Em casa, são ela, o esposo e duas filhas que ainda são menores de idade. Para dar conta dos afazeres da casa e da empresa, eles mantêm dois veículos. “Usamos só o carro do meu esposo para fazer as correrias do dia, ir aos fornecedores, mas tenho o meu veículo para poder resolver outras questões, como levar as filhas à escola. E aí é o investimento. Só no carro dele, são R$ 30 por dia de gasolina, fora que o estacionamento na região central é impossível”, conta.

“O conforto de ter um automóvel se estende a famílias maiores que muitas vezes tem um carro para cada um dos integrantes, todos saem ao mesmo tempo e isso causa um inchaço no trânsito, o que também reflete no aumento do número de acidentes”, relata o diretor de Educação e Fiscalização de Trânsito da Cettrans, tenente Ademir Sampaio [leia mais sobre o acréscimo no número de acidentes na página 19].

Isso se mostra a partir do aumento da frota ao longo dos anos em Cascavel. De acordo com dados estatísticos do Detran Paraná, eram 180.824 veículos emplacados na cidade no início de 2013. Em maio de 2018, quando o último levantamento foi realizado, eram 224.346 veículos: 43 mil a mais, apenas os emplacados em Cascavel, considerando que a cidade recebe muitas pessoas de outras regiões, o que torna o trânsito ainda mais tumultuado.

Sem habilitação

Em ações de fiscalização de trânsito, a Cettrans tem flagrado outro problema: muitos condutores trafegando sem carteira de habilitação. “Em uma única operação de rotina, foram 23 inabilitados flagrados pelos agentes, recentemente. É um número assustador e isso tem colaborado muito. Se já está difícil transitar para quem tem habilitação, imagina para quem não tem”, reforça o tenente Ademir Sampaio.