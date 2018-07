Núbia Soares bate recorde brasileiro no salto triplo

A mineira Núbia Aparecida Soares (foto) quebrou terça-feira, pela segunda vez nesta temporada, o recorde brasileiro do salto triplo, na disputa do Meeting de Sotteville-les-Rouen, na França. A brasileira venceu a prova com 14,69m, assumindo o terceiro lugar no Ranking Mundial da IAAF de 2018. O recorde brasileiro anterior de Núbia era de 14,59m, obtido nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, na Bolívia, em junho passado. "Estou muito feliz. Os meus treinos já começaram a dar resultados e o objetivo e ultrapassar a barreira dos 15 metros", disse a atleta, que mora e treina na cidade de Guadalajara, na Espanha, com o técnico cubano Ivan Pedroso. No salto com vara no Meeting da França, o campeão olímpico Thiago Braz da Silva venceu a prova com o seu melhor resultado do ano: 5,70m.