Novos jovens a trabalho na C.Vale

(Foto: Divulgação )

Trinta e cinco adolescentes passaram a integrar o quadro de funcionários da C.Vale. O grupo faz parte do programa Jovem Aprendiz Cooperativo. O programa, que este ano completa 12 anos, é desenvolvido pela C.Vale e no Sescoop/PR (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo).

Acompanhados dos pais, os jovens aprendizes estiveram na Asfuca de Palotina, onde foram recebidos pelo gerente do Departamento de Recursos Humanos da C.Vale, Joberson Silva, e por profissionais da cooperativa que repassaram orientações sobre as atividades que irão desempenhar.

Num período de 21 meses, eles vão desenvolver tarefas administrativas no abatedouro de aves, com uma carga horária semanal de 20 horas, remuneração mensal pelo salário mínimo hora, mais vale-alimentação e plano odontológico com custeio de 70% pela cooperativa. O trabalho será sempre no contraturno escolar. Aos sábados terão aulas na Uespar (União de Ensino Superior do Paraná) sobre temas relacionados ao cooperativismo e ao mercado de trabalho.

Atualmente a C.Vale conta com 189 jovens aprendizes, alocados em unidades e departamentos da cooperativa no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O encontro também contou com a participação do coordenador de Desenvolvimento Cooperativo do Sescoop/PR, João Gogola Neto e do presidente da Uespar, Mercio Paludo.