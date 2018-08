Novo T-Cross se destaca pelo alto nível de versatilidade

Esse é o SUV compacto da Volkswagen e traz o que é preciso para se tornar grande: o Novo T-Cross. Ele ainda está coberto, mas o desenvolvimento do modelo de produção em série está em alta velocidade. O modelo chegará ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2019. Até lá, a Volkswagen vai divulgar mais e mais detalhes sobre o novo SUV.

“I am more” – esse é o slogan de apresentação do T-Cross. Esse slogan reflete a filosofia por trás do SUV: oferecer mais que os outros. Mas sem custar mais por isso. O slogan é baseado em quatro características específicas do T-Cross: “I am practical” – mais espaço e versatilidade; “I am cool” – design marcante e máxima individualidade; “I am intuitive“ – digital e conectado; “I am safe” – um dos mais seguros da categoria.

A Estratégia Modular MQB, em resumo, é uma das razões para isso. É a base técnica do T-Cross. O eixo dianteiro deslocado para a frente, aumentando assim a distância entre-eixos, cria mais espaço no interior e aumenta o bagageiro. Assim, o T-Cross proporciona excelente espaço para as pernas de todos os ocupantes do veículo. Além disso, o banco traseiro pode ser dividido (60:40) ou completamente rebatido. Isso cria uma área de carga plana e, assim, ainda mais espaço para bagagens, bicicletas ou pranchas, por exemplo. O rebatimento do banco do passageiro dianteiro oferece ainda mais flexibilidade.

A alta posição de dirigir é típica de um SUV. A visão elevada do T-Cross é percebida por meio da maior distância em relação ao solo e pelo sistema de bancos. Pessoas altas também vão apreciar a posição de dirigir.