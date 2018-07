Novo Spin se destaca pelo design, espaço e versatilidade

Linha 2019 do Novo Spin, crossover da Chevrolet, muda por dentro e por fora para oferecer mais estilo, sofisticação e praticidade (Foto: Divulgação)

A Chevrolet apresenta a linha 2019 do Novo Spin. O modelo chega com importantes alterações no design externo e no acabamento da cabine. Tudo para oferecer estilo e sofisticação que combinem com o novo estilo de vida do consumidor que busca um veículo multifuncional.

Conhecido por seu amplo espaço interno, o crossover de maior sucesso comercial da Chevrolet ganha também mais versatilidade e conforto a bordo com a adição de soluções tecnológicas inovadoras para a categoria e aprimoramentos no conjunto mecânico para melhor dinâmica e segurança veicular.

O Novo Spin chegou às concessionárias neste mês em quatro opções de acabamento (LS, LT, LTZ e Activ) divididas em sete configurações, sendo duas inéditas: uma versão mais acessível com transmissão automática e uma aventureira com opção de sete lugares. Outra novidade é a segunda fileira de bancos corrediça.

“Não existe outro modelo com as características de versatilidade, eficiência energética e conteúdo do Novo Spin em sua faixa de preço”, observa Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.

Diferentes acabamentos fortalecem a personalidade de cada versão

O Novo Spin se destaca pelo design mais elegante e ao mesmo esportivo, com evoluções perceptíveis de todos os ângulos e em sintonia com a nova família de crossovers da Chevrolet pelo mundo.

O capô ganha maior inclinação, privilegiando também a aerodinâmica. Os faróis mais afilados e com opção de luz de condução diurna em LED ajudam a criar um aspecto tecnológico, em harmonia com os inéditos contornos do para-choque.

A traseira também foi totalmente remodelada. O carro agora traz um aerofólio esculpido na parte superior da tampa, que ganhou janela com contornos mais envolventes, nicho central para a fixação da placa e lanternas mais alongadas e bipartidas, como na maioria dos utilitários esportivos urbanos.