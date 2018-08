Novo sistema do transporte coletivo começa a operar amanhã, em Cascavel

As novas linhas de transporte coletivo nas regiões norte e leste de Cascavel começam a ser operadas neste sábado, com o início dos terminais Nordeste e Leste. São pontos em locais diferentes, ruas que não vêm mais, trajetos diferentes, enfim, mudanças que deixaram quem depende do sistema com muitas dúvidas.

Reni Aparecida de Lima usa a Linha Riviera e resume: não tem informação alguma. “Nossa, estou com muitas dúvidas. Muita mudança de ponto na região, acho que deveriam ter divulgado mais”.

Na Linha Floresta “tiraram” a Rua Jacarezinho do trajeto? “Quem vem de lá do bairro pra cá na Jacarezinho, vai pegar dois ônibus daí? Como fica isso?”, questiona outra passageira.

A estudante universitária Priscila Letícia Liber já fez as contas e não está nada contente: “Hoje eu vou direto da FAG para o Terminal Leste. E a partir de segunda vou chegar em casa depois da meia-noite porque mudou a linha”. Isso porque ela terá de pegar a linha Nordeste/Oeste, pois as duas linhas que passam pela sua casa - Interlagos e Melissa II - mudaram de terminal, e a nova linha interterminais terá intervalo de 30 minutos no período que ela precisa.

O aposentado Ary Stresser Duarte mora no Loteamento Jaborá e é direto: “O pessoal está muito sem informação. Isso vai dar rolo. A prefeitura só se preocupa com o ‘deles’, a gente que fica com o ‘pepino’”.

Já a estudante Letícia Rodrigues confessa que, diante de tantas mudanças de ponto, não sabe ainda se melhorou ou piorou. “Retiraram e mudaram vários pontos. Eu mesma fiquei sabendo mais informações pela TV, de resto está tendo pouca divulgação”.

Para a cozinheira Maria Emilia Sivieire, a situação é ainda mais dura: “Eu nem sei onde estão esses terminais novos. Espero que agora que vai começar operar esse sistema novo divulguem mais informações”.

Onde buscar ajuda

Gilmar Elias da Costa é fiscal no Terminal Leste e tem sido bastante procurado nos últimos dias. “Estamos à disposição para sanar as dúvidas. Nos ônibus e no terminal tem informação. E essa mudança é para melhorar o nosso atual sistema”, garante.

Também é possível conferir todas as linhas, com horários e itinerários, no site da Cettrans (cettrans.com.br), pode ligar para o telefone (45) 3036-8088, ir até a Cettrans na Avenida Assunção, 1.757, e ainda conversar com os fiscais de terminal.

Para ajudar, informativos foram espalhados nos ônibus e no Terminal Leste.

Inauguração

O novo Terminal de Transbordo Leste foi inaugurado ontem à tarde. A estrutura fica na Rua Maringá esquina com Rua Martim Afonso de Souza, no Jardim Gramado - Bairro Pacaembu.

Hoje, será inaugurado o Terminal de Transbordo Nordeste, que fica na Rua Gandhi, no Loteamento Garbim, no Bairro Brasmadeira. Ele interligará todo o novo sistema de linhas com a região norte, que entra em operação neste sábado (1º).

Entre criação, extinção e mudanças na região norte da cidade, que passa a ser atendida pelo novo sistema integrado pelos Terminais Nordeste e Leste, a partir deste sábado 27 novos itinerários entram em operação.