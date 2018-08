Novo MINI Cabrio chega ao Brasil no último trimestre

No ano em que completa 25 primaveras, o MINI Cabrio já tem data para sua nova geração chegar ao Brasil: no 4º trimestre deste ano. O modelo assimilou algumas das mudanças visuais e mecânicas encontradas no novo MINI Hatch e, em breve, a marca informará preços e disponibilizará veículos para reserva.

O MINI Cabrio é vendido no país há quase dez anos, desde a estreia da montadora britânica no Brasil em 2009. Nesse período, o modelo registrou 1.395 unidades comercializadas. “O novo MINI Cabrio representa um estilo de vida arrojado e descontraído, mantendo o dinamismo e o “go kart feeling” que são características mundialmente reconhecidas da marca”, comenta Rodrigo Novello, gerente de vendas, produto e preços da MINI Brasil.

Desde a primeira geração, o MINI Cabrio escreveu uma história vencedora. Há 25 anos, ele obteve sucesso instantâneo ao estrear no mercado britânico com o nome de Rover MINI Cabriolet. Em 2004, o modelo ressurgiu no Salão de Genebra com o nome de MINI Conversível e três versões (MINI One Conversível, MINI Cooper Conversível e MINI Cooper S Conversível), vendendo 89 mil unidades somente no Reino Unido.

Em 2009, o MINI lançou o "Openometer", que media quantas horas o motorista dirigiu com a capota abaixada, e em 2016 veio a função "Rain Warner", que monitora a previsão do tempo nas proximidades do veículo e, se for alta a chance de chuva, o computador de bordo alerta o motorista para fechar a capota.