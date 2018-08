Novo líder do Brasileirão

Equipe derrotou os cariocas em um Morumbi lotado ontem (Foto: Site oficial )

O São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Com gols de João Rojas e Tréllez, o Tricolor derrotou o Vasco por 2 a 1 ontem e pulou para a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O Flamengo perdeu a ponta após a derrota para o Grêmio no sábado.

O time começou o jogo avassalador. Após boa descida de Éder Militão pelo lado direito do ataque, o defensor chutou cruzado para a área, a zaga vascaína desviou, e João Rojas aproveitou para abrir o placar: 1 a 0 no primeiro minuto de jogo.

Yago Pikachu empatou para o Vasco aos 9 minutos da etapa final, mas Tréllez recolocou o Tricolor à frente no marcador, aos 35 minutos.

O Tricolor voltará a campo no próximo domingo (12), contra o Sport, no Recife, pela 18ª rodada do Brasileiro.