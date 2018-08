Novo diretor-presidente da Ferroeste toma posse

Ricardo Martins: “Vamos colocar o Paraná em outro patamar” (Foto: Divulgação )

Curitiba - Em sua primeira reunião extraordinária de 2018, realizada na última terça-feira (7), o Conselho de Administração da Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A) elegeu e empossou o economista Ricardo Soares Martins como novo diretor-presidente. O cargo era ocupado interinamente pelo diretor de produção, Rodrigo César de Oliveira, desde 18 de abril. Ele permanece na função e Carlos Roberto Fabro segue como diretor administrativo-financeiro.

Segundo Martins, o principal foco da gestão são os estudos da nova ferrovia de mil quilômetros, ligando Dourados (MS) ao litoral do Paraná, que estão em andamento e devem terminar no fim do ano. “É um projeto de Estado que vai colocar o Paraná em outro patamar”, avalia. “Falta de investidor não vai ter. O pessoal já está de olho na concessão de 60 anos”.

O novo diretor-presidente da Ferroeste ressalta que, no Brasil, o maior custo para as empresas ainda é o do transporte rodoviário. “Se a gente mostrar para o empresário que ele pode reduzir muito o custo dele com uma saída pelo mar barata, ele vai ganhar mais”, afirma, referindo-se ao potencial do novo ramal ferroviário. “A longo prazo, é muito provável que, se tiver um frete relativamente barato, você para até com a exportação só do grão in natura. Temos boas indústrias de esmagamento aqui que hoje não produzem 100%. Em vez de mandar a soja, pode mandar o farelo e o óleo processado já. Hoje não fica viável pois o frete fica caro”, aponta.