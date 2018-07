Novo Cittroën C4 Cactus chega em setembro

SUV C4 Cactus incorpora avanços tecnológicos a serviço de um conforto moderno e global (Foto: Divulgação)

O Novo SUV Citroën C4 Cactus, modelo que será lançado no mercado brasileiro em setembro, leva o conforto automotivo a uma nova dimensão, uma consequência natural de uma marca que faz do conforto seu leitmotiv.

Desenvolvido a partir do programa Citroën Advanced Comfort e baseado em uma experiência e um savoir-faire de quase 100 anos neste campo, o SUV C4 Cactus incorpora avanços tecnológicos a serviço de um conforto moderno e global, oferecendo uma experiência inédita em termos de bem-estar.

O modelo apresenta:

Um conforto dinâmico sem igual, por meio de um conjunto de suspensões calibrado para uma melhor absorção das irregularidades do piso. Baseado em um amplo desenvolvimento local, ele também assegura o perfeito compromisso entre conforto e agilidade de direção, introduzindo um novo patamar de comportamento dinâmico no segmento SUV;

Um conforto acústico e vibratório de melhor nível, que proporciona um verdadeiro isolamento da cabine, por meio de uma significativa redução de ruídos aerodinâmicos e de rolamento;

Um universo interno exclusivo, que amplifica o conforto e a ergonomia. Destaque para o exclusivo painel de bordo, 100% digital; pela presença do Citroën Connect Radio, nova central multimídia com tela touchscreen de 7 polegadas, que se caracteriza pela facilidade de uso e tecnologias de conectividade – incluindo o Android Auto e Apple Car Play --, além de um novo e exclusivo volante com comandos integrados;

A utilização de matérias-primas diferenciadas e aconchegantes, facilmente observadas nos revestimentos internos, como na área horizontal Soft Touch e demais regiões do painel de instrumentos, no revestimento dos bancos, no volante revestido em couro biton, e em toda combinação de cores no interior do SUV;

Um espaço interno marcado pela habitabilidade, versatilidade e acessibilidade, fruto de uma distância entre eixos de 2.600 mm, que permite a cinco passageiros viajarem tranquilamente, assim como pela presença de porta-objetos úteis e práticos.

Uma nova dimensão de conforto que vai, enfim, permitir aos consumidores serem o centro de novas experiências, ligadas à essência de cada um.