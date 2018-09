Novo C4 Cactus, a próxima geração SUV!

Chega às concessionárias o Novo SUV Citroën C4 Cactus, modelo que reúne a audácia e a ousadia histórica da marca, ditando tendências no segmento de mercado que mais cresce no Brasil.

Projeto global do Groupe PSA – liderado, desenvolvido e produzido na América Latina -- o SUV Citroën C4 Cactus combina design, tecnologia e conforto, além de representar com exatidão a nova assinatura “Inspired By You”, inspirada pela vida e atitude das pessoas.

Conectado e tecnológico, o C4 Cactus reflete a própria essência da Citroën, caracterizada por um design provocante, um desempenho surpreendente e um conforto global de referência, uma marca registrada da Citroën.

O Citroën C4 Cactus traz, dessa forma, respostas às necessidades de um amplo leque de novos consumidores, que valorizam a estética, a modernidade e o bem-estar em seu dia a dia, aliadas às amplas possibilidades oferecidas pelo território SUV.

“Fruto da própria ousadia e inovação da marca, o C4 Cactus chega para romper com os códigos do segmento, oferecendo uma nova visão SUV. Um produto conectado aos desejos e às necessidades de nossos clientes, que buscam mais dinamismo, tecnologia e conforto”, afirma Ana Theresa Borsari, Country Manager da Peugeot, Citroën e DS.

Design surpreendente

Com uma silhueta marcante, o Novo C4 Cactus nasce da inspiração das equipes de design do Groupe PSA da América Latina para atender às demandas e ao gosto dos clientes latino-americanos. Idealizado e desenvolvido no Brasil – e, posteriormente, exportado para outros mercados mundiais – o C4 Cactus honra a tradição Citroën na produção de veículos icônicos e à frente de seu tempo.

Logo no primeiro olhar, o modelo seduz por seu estilo moderno e disruptivo, caracterizado por linhas orgânicas e pela frente alta, expressiva. Um design ao mesmo tempo forte e equilibrado, mas que ousa ao reinterpretar os códigos tradicionais do universo SUV, propondo uma silhueta mais dinâmica e fluida.

Essa silhueta também mantém os fortes elementos gráficos a serviço da funcionalidade, perfeitamente em linha com a linguagem de estilo da marca:

Assim como nos últimos lançamentos da marca, a frente se caracteriza pela assinatura luminosa em três estágios, que valorizam a expressão e a identidade. O Chevron tridimensional cromado assegura um efeito visual refinado e tecnológico, estendendo-se por meio da grade até as extremidades – onde envolvem os DRLs. Na parte baixa, os projetores adotam uma nova máscara negra que traz elegância e modernidade ao conjunto;

O novo para-choque, com um ângulo de ataque maior (22°), reforça o DNA SUV e amplia os caminhos, mesmo em terrenos irregulares. Ele apresenta dois elementos estilísticos característicos: as Gélules - regiões que contornam os faróis de neblina e que podem ser personalizadas - e os Ecopes, apêndices posicionados na região das extremidades do para-choque que dão maior volume ao conjunto.