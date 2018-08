Novo BMW X7 enfrenta testes de resistência em condições extremas

A BMW se prepara para entrar no segmento de alto luxo com o novo Sports Activity Vehicle (SAV) X7, e o caminho tem sido uma verdadeira maratona de testes de resistência. Ainda camuflados, os protótipos do modelo vêm sendo submetidos aos mais desafiadores climas e terrenos do mundo: do gelo na Suécia e círculo polar às pistas de areia e cascalho sob o sol sul-africano; do anda e para das cidades aos testes com carga em estradas rurais e rodovias.

Os testes revelaram a excelência na dinâmica e condução do primeiro modelo X da BMW para o segmento de alto luxo, além de mostrar que é possível desfrutar de um ambiente sofisticado no interior da cabine durante a condução mesmo sob condições climáticas adversas e nos terrenos mais variados. No novo BMW X7, luxo, diversidade e esportividade se unem para formar uma identidade única.

Apesar da camuflagem, os veículos de pré-produção já revelam as dimensões imponentes e proporções harmoniosas na carroceria. Com visual imponente, amplo espaço interno, sofisticadas tecnologias de direção e suspensão e equipamentos exclusivos, o novo BMW X7 é a interpretação mais recente do prazer de dirigir característico da fabricante alemã.

Os protótipos do novo BMW X7 foram produzidos na fábrica da BMW em Spartanburg, na Carolina do Sul (Estados Unidos), onde será fabricado o modelo de produção. A apresentação do veículo ocorrerá globalmente no final deste ano, e assim a BMW avança em sua ofensiva de modelos de alto luxo com um conceito de veículo ainda mais fascinante.