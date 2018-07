Novo BMW M5 chega às concessionárias

O novíssimo BMW M5 faz sua estreia neste mês na rede de concessionárias autorizadas BMW do país. Fabricado na unidade produtiva do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha, o novo M5 desembarca no Brasil com preço sugerido de R$ 694.950 e R$ 739.950, para a versão equipada com o Performance Pack. Como ação especial de lançamento, celebrando a comercialização de todas as unidades disponíveis para a pré-venda no Brasil, o Service Inclusive Plus está incluído em todas as versões.

A nova geração do BMW M5 (F90) traz sob o capô a mais recente versão do consagrado motor V8, de 4.395 cm³, a gasolina e dotado de tecnologia M TwinPower Turbo e apto a entregar 600 cavalos de potência, entre 5.600 e 6.700 rpm, com torque máximo de 750 Nm, dos 1.800 aos 5.600 rpm – 40 cv e 70 Nm a mais que o M5 anterior (F10). Capaz de proporcionar aceleração explosiva, além de um desempenho formidável, o V8 impulsiona o M5 com a ajuda da nova transmissão M Steptronic de oito marchas, equipada com Drivelogic, e da tração M xDrive habilitada a transmitir toda a potência do motor para o asfalto fazendo com que o esportivo acelere de 0 (zero) a 100 km/h em meros 3,4 segundos e atinja velocidade máxima de 305 km/h, neste caso, com ajuda do pacote M Driver. Pela primeira vez, o BMW M5 disponibiliza a oportunidade de o motorista escolher entre a tração traseira (2WD) ou integral (4WD), por meio do inédito sistema de tração integral inteligente, especificamente desenvolvida considerando as especificações do esportivo.

Performance Pack

A BMW também está disponibilizando no novo M5 o pacote de equipamentos exclusivo Performance Pack, que engloba teto de fibra de carbono, capa do motor M Carbon, pinças de freio douradas com o logotipo M e discos de freio de cerâmica perfurados M Sport, com 400 mm x 38 mm (dianteiros) e 380 mm x 28 mm (traseiros). Além de deixar o visual do modelo ainda mais esportivo e instigante, esses itens reduziram o peso total do veículo em 21 quilogramas, otimizam a sua performance e o potencializam seu comportamento dinâmico: os discos de freio de cerâmica, por exemplo, são altamente resistentes a desgaste e corrosão e contribuem para o controle e estabilidade térmica dos freios.

Condução semiautônoma

Entre os principais destaques do novo BMW M5 estão as tecnologias assistentes de direção semiautônoma, entre elas os sistemas de assistência à condução e estacionamento, Driving Assistant Plus e Parking Assistant Plus, respectivamente, aptos a garantir dirigibilidade inteligente nas mais diversas situações de tráfego, como congestionamentos, trânsito lento ou longos deslocamentos. O Driving Assistant Plus, por exemplo, alerta, por meio de sinais visuais e sonoros, situações de trânsito cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, e controle e prevenção de aproximação frontal. Ele é capaz de realizar intervenções de direção corretivas, com a ajuda de cinco sensores de radar e uma câmera estéreo em velocidades de até 210 km/h. O Parking Assistant Plus, por sua vez, permite estacionar com a ajuda de sensores e câmeras que proporcionam visualização do entorno do veículo, facilitando manobras e evitando colisões. Além disso, a posição do veículo pode ser verificada em tempo real por meio das funções do Surround View – Top View, Panorama View e 3D View –, que também possibilitam explorar a área em volta do veículo, por meio de visualização 3D em uma tela sensível ao toque.