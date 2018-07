Novidades na escolinha

Passo a passo dos parquímetros entra na pauta do encontro de hoje (Foto: Secom)

A já tradicional Escola de Governo, implantada no início da gestão do prefeito Leonaldo Paranhos, será especial nesta terça-feira (31) e novamente recheada. Um das novidades é a assinatura do decreto que regulamenta a implantação em Cascavel do Alvará Fácil Online, ferramenta digital que será disponibilizada aos contribuintes por meio do Portal do Município na internet. O sistema será apresentado pelo secretário de Finanças, Renato Segalla, com representantes do Sistema IPM.

A nova ferramenta permite acolher pedidos de inscrições e renovações de alvará de licença de empresas de forma digital, visando desburocratizar o processo, tornando-o mais fácil, rápido e eficiente.

A partir da implantação será possível reduzir o trânsito de pessoas (contribuintes e contadores) que podem fazer e acompanhar todo o processo por meio do protocolo online, com a inclusão de documentos digitalizados via online. Outro benefício é a interação online com as demais secretarias envolvidas, refletindo em ganhos de tempo e redução nos prazos de atendimentos.

Parquímetro

Também nesta terça-feira (31) a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), com a Lapaza Empreendimentos, detalha o passo a passo dos novos parquímetros instalados em Cascavel e as instruções de uso do Sistema Integrado de Estacionamento Rotativo, o “Vago!”.

O presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, também fará a entrega de uma moto para os supervisores do EstaR prestarem suporte aos agentes, para mais agilidade no serviço.

R$ 6 milhões para a Saúde

Durante a Escola de Governo, o prefeito Leonaldo Paranhos assinará várias ordens de serviço para a área da Saúde, como a autorização para licitação das obras de reforma e ampliação da UPA Brasília, no valor de R$ 2.840.264,47; a autorização para realização do Registro de Preços para 12 meses para compra de medicamentos no valor de R$ 1.829.058,76 e a ata de registro de preços com a empresa Mozione Equipamentos Ltda, vencedora da licitação para execução de serviços de manutenção em edificações na Saúde, no valor de R$ 1.394.702,50.

R$ 2,7 mi para a Educação

Para a Educação, serão assinadas autorizações para licitação de R$ 2.781.204,25, incluindo as reformas das Escolas Municipais Florêncio Carlos de Araújo Neto (1ª fase), no Guarujá, no valor de R$ 1.082.182,48; da Escola Luís Carlos Ruaro (R$ 876.201,96); Atílio Destro (R$ 247.187,81) e Cmey Seloni Bueno Drehmer, no valor de R$ 247.187,81; e a manutenção das Escolas do Campo Arthur Oscar Mombach, de Sede Alvorada; Carlos de Carvalho, de São Salvador; José Bonifácio, de Rio do Salto; José Silvério de São João e Tereza Périco Bernardini, de Juvinópolis, com investimento de R$ 500 mil, em convênio com a Fundepar.

Demais ordens de serviço

Também será assinado o contrato para a execução da reurbanização da Rua Ipanema, no Bairro Periollo, com a Empresa Petrocon, por meio do PDI, no valor de R$ 3.288.264,82.

Com a empresa Open Veículos será assinado contrato para a entrega de quatro veículos tipo Van no valor total de R$ 916 mil, que serão destinadas à Guarda Municipal.