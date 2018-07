Novas máquinas em ação

Máquinas garantirão melhorias nas vias rurais de Cascavel (Foto: Secom)

Quem passou pela Prefeitura de Cascavel nos últimos dias pôde conferir de perto a robustez do maquinário exposto desde sábado (7) aqui em frente ao Paço.

As seis novas motoniveladoras, mais conhecidas como "patrolas", foram oficialmente entregues na manhã de ontem à Secretaria de Agricultura e serão agora incorporadas à frota da secretaria que, em menos de dois anos - somando os recursos de convênios e emendas parlamentares - viu aumentar em R$ 45 milhões o orçamento que, suprimindo o valor de folha de pagamento, representam oito anos de investimentos que serão aplicados segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, nos mais diversos setores da área rural, o que garante "um grande reparo no interior do Município, que deveria ter sido feito há muito tempo".

Somente para a compra destas seis novas máquinas foram investidos R$ 2.902.800,00, que agora serão destinadas na melhoria permanente das estradas rurais. "Num breve comparativo com 2016, em apenas quatro meses foram gastos R$ 1,4 milhão para pagamento de horas/máquina. Isso é planejar, é otimizar recursos, é fruto de economia determinada nas nossas licitações, pois não há milagres, super-heróis, mas decisão de governo e prioridades para conseguir atender as demandas", continuou o prefeito, que quando assumiu a prefeitura decidiu "tratar o interior como cidade, pois o agricultor estava acostumado a pedir apenas estradas e, ainda assim, desacreditado".

Renovação da frota

O secretário de Agricultura, Agassiz Linhares Neto, explicou durante a entrega que o maquinário faz parte de uma grande renovação da frota da Pasta, que representa a maior da história do Município. Já são R$ 8.502.338,46 em equipamentos nesta gestão, com entrega de novos maquinários para as próximas semanas. As motoniveladoras, que receberam toda a identificação e o 'patriomoniamento’ nesses dias que ficaram em exposição, agora seguem para as frentes de trabalho. São pelo menos mais 44 quilômetros de malha viária que irão receber pavimentação asfáltica e mais 99 quilômetros de calçamento com pedra irregular programados para iniciar os trabalhos, dentro dos convênios em andamento com Itaipu.

Valorização

"Acreditávamos no senhor e agora acreditamos mais ainda", disse Paulo Orso, do Sindicato Rural, destacando o volume de recursos que a Agricultura está recebendo, o qual, segundo ele, "representa a grande valorização que merecíamos, que nos deixa honrados e felizes, pois o produtor rural estimulado, responde rapidamente. Agora, com estes investimentos, percebemos que o Município valoriza as famílias do interior e não apenas tira delas a produção, devolvendo o direito de elas poderem também sair das propriedades com dignidade".