Novas linhas, novos terminais

As regiões norte e leste de Cascavel serão as primeiras a se integrar ao novo sistema de transporte público. E já tem data: 1º de setembro. Com a abertura do Terminal Nordeste e do novo Terminal Leste, as linhas sofreram mudança. As alterações já foram explanadas para a população na terça-feira à noite na Associação de Moradores do Consolata e ontem foi o tema da Escolinha de Governo.

Dentre as mudanças está a linha Interlagos/Terminal Leste, que a partir de 1º de setembro será Interlagos/Terminal Nordeste e reduz pela metade o tempo (de 40 para 20 minutos), garante a gerente de transporte da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Larissa Boeing. Já a linha Manaus vai mudar de terminal: deixa de ser Leste/Oeste e em setembro será Nordeste/Oeste.

Segundo o presidente da Companhia, Alsir Pelissaro, cerca de 50 ônibus que eram usados exclusivamente nos horários de pico vão para a rua em todo o expediente do transporte. “Eles vão ter que operar durante o dia todo para dar conta das novas demandas”.

Extinção

A linha Periollo/Terminal Leste deixa de existir e em seu lugar entram outras linhas, como São Francisco, Bela Vista, Floresta e Riviera, todas ao Terminal Leste, e a Nordeste/Leste via UPA Brasília. “São alterações de uma, duas quadras, mas a cobertura será muito melhor agora para esses passageiros”, afirma Larissa Boeing.

Conforme o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, essa é uma mudança mais que necessária: “É uma grande transformação. São linhas atualizadas que vão atender as novas demandas geradas pelo crescimento da cidade. Há anos não havia alteração dessa magnitude. A população será muito bem atendida”.

Prolongadas

As linhas direta Leste/Oeste e Eixo Leste/Oeste serão estendidas até as proximidades da Avenida Rocha Pombo, indo pela Avenida Brasil. A linha Nordeste/Sul será criada para atendimento provisório, até ser substituída pela a linha Centro/Terminal Sul, que vai até o corredor da Avenida Brasil e dali o passageiro se conecta com a cidade inteira.

E haverá ainda linha Nordeste/Oeste, integrando os terminais e atendendo o Centro, também uma novidade.

Mudanças nos sentidos

Para dar fluidez ao transporte público - e ao trânsito como um todo -, a Cettrans vai implantar sentido único nas ruas no entorno do novo Terminal Leste, e também vai instalar um semáforo no cruzamento da Rua Guaraniaçu com a Avenida Rocha Pombo.

800 novos pontos de ônibus

O Terminal Sul ficou fora das obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) mas o prefeito Leonaldo Paranhos encomendou da Cettrans um estudo para a reforma do local.

E, na semana passada, o Município teve o projeto para aquisição de 800 abrigos e obras de adequações para 11 ruas e avenidas enquadrado pelo Programa Avançar Cidades do governo federal. Segundo Paranhos, o investimento fica na casa dos R$ 30 milhões.

Esses 800 abrigos vão suprir boa parte da demanda, já que Cascavel tem hoje cerca de 1.200 pontos de ônibus.

Consulte:

Todos os itinerários estão disponíveis nos links: http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/22082018_apresentacao.pdf e http://www.cettrans.com.br/noticia.php?id=1495

Mapa mostra como ficam os itinerários nas regiões norte e leste a partir de 1º de setembro. As linhas azuis são as que continuam e as amarelas são as novas