Nova programação para projeto Dança Marechal

A partir de hoje está disponível uma nova programação para o projeto Dança Marechal em Marechal Cândido Rondon. O novo cronograma será lançado às 18h15 na Associação de Moradores Jardim Marechal.

O projeto oferece gratuitamente aulas de zumba pela Secretaria de Esporte e Lazer. A nova programação será de quatro dias por semana, em diferentes locais. As aulas têm duração de uma hora e servem para melhorar o condicionamento físico das pessoas.

Conforme o cronograma, em todos os locais as aulas ocorrem normalmente, com exceção das localidades do Bairro Botafogo, que poderão sofrer alterações nesta semana, e no Centro de Eventos, que começará apenas dia 7 de agosto, devido à Expo-Rondon 2018.

SEGUNDA-FEIRA

Local: Ginásio de Esportes do distrito de Margarida / Bairro Botafogo

Horário: 18h30 às 19h30 / 20h às 21h

TERÇA-FEIRA

Local: Associação de Moradores Jardim Marechal / Centro de Eventos

Horário: 18h15 às 19h15 / 19h30 às 20h30

QUARTA-FEIRA

Local: Ginásio de Esportes do Distrito de Porto Mendes / Bairro Botafogo

Horário: 18h30 às 19h30 / 20h às 21h

QUINTA-FEIRA

Local: Associação de Moradores Jardim Marechal / Centro de Eventos

Horário: 18h15 às 19h15 / 19h30 às 20h30