Nova gestão e transformação na Neva

Presidente da Associação dos Moradores, Antonio Marcos Nogueira (Foto: Aílton Santos)

Após o comando de uma mesma diretoria por seis anos, a Associação dos Moradores do Bairro Neva, em Cascavel, elegeu novos representantes em maio de 2017. À frente do cargo de presidente está Antonio Marcos Nogueira, que trabalha com projetos em benefício de todas as famílias.

Ele divide os compromissos pessoais com a gestão da associação e para organizar eventos sociais e ouvir as demandas dos moradores. O Bairro Neva abrange dez loteamentos e reúne uma população estimada em 18 mil habitantes.

“Moro desde 1980 no bairro e durante esse período houve muitas mudanças. É um lugar muito bom para se viver com a família”, destaca Mauro Casagrande, que mora na Rua Salgado Filho.

O Vizinho Solidário é um dos novos projetos implantados. A iniciativa que trouxe bons resultados em outras regiões da cidade foi adaptada no bairro e conseguiu proporcionar um pouco mais de segurança aos moradores. “Nos últimos tempos percebemos que o índice de assaltos no bairro tem diminuído e para nós isso é algo positivo”, afirma o presidente.

Por grupo no WhatsApp, vizinhos também se comunicam e auxiliam até mesmo na recuperação de objetos que tenham sido furtados.

O salão comunitário está de cara nova e o presidente teve o cuidado de buscar serviços de qualidade para a estrutura. “Até mesmo para a pintura escolhemos tintas boas para que a mudança tenha durabilidade e o espaço seja agradável para toda a comunidade”, cita.

Horta comunitária

Outra mudança visível é a horta comunitária ao lado da Escola Municipal Escola Nicanor Silveira Schumacher, que até já iniciou projeto no mesmo formato.

O presidente da Associação, Antonio Marcos Nogueira, conta que os canteiros estiveram abandonados por dez anos. “Agora nossa intenção é que futuramente a população possa adquirir verduras saudáveis e com preços acessíveis. A renda deverá ser revertida em investimentos para a própria associação”, afirma.

Ponte

A principal reivindicação dos moradores do Bairro Neva hoje é com relação a melhorias na ponte no fim da Rua 7 de Setembro, cruzamento com a Rua Marechal Cândido Rondon. “A situação é bastante complicada, pois quando há fortes chuvas o rio transborda e invade as casas”, comenta o presidente da associação, Antonio Marcos Nogueira.

Asfalto

As condições viárias na Neva estão adequadas, assim como a sinalização no trânsito. No entanto, um pequeno trecho de asfalto ainda falta, inclusive para amenizar um problema diário por conta da movimentação da Rua Salgado Filho, em frente à escola municipal. “Gostaríamos que o fim da Rua Major Oscar Pereira fosse asfaltado. Isso seria uma alternativa para amenizar o gargalo do trânsito”, ressalta o líder comunitário Antonio Marcos Nogueira.

Já o morador Mauro Casagrande lembra que o pedido foi feito à prefeitura: “Além disso, gostaríamos de uma lombada maior em frente à escola”, cita.

Em relação à iluminação pública, a reposição de lâmpadas até ocorre, mas não como o esperado pelas famílias. “A qualidade é ruim e frequentemente há postes com lâmpadas queimadas”, diz o presidente da Associação de Moradores.

Capela mortuária

Antonio Marcos Nogueira comenta ainda sobre a possibilidade da construção de uma capela mortuária no bairro, demanda que está entre as prioridades dos moradores, já que há espaços disponíveis para a obra. “Muitos dos moradores gostariam de fazer a última despedida de familiares aqui mesmo, no bairro. Percebemos que às vezes as pessoas deixam até mesmo de ir aos velórios por conta da distância”.

Vida em comunidade

O desafio do líder comunitário Antonio Marcos Nogueira é trabalhar uma nova cultura entre os moradores da Neva de forma que as pessoas possam ser mais unidas: “Infelizmente, nosso próprio sistema capitalista preza o contrário, pelo individualismo, mas devemos nos preocupar em viver mais como uma comunidade”, ressalta.