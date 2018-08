Nova geração do Porsche Cayenne chega ao Brasil

O preço do novo Cayenne começa em R$ 423.000,00. Já o Cayenne S tem preço inicial em R$ 523.000,00, enquanto o modelo Cayenne Turbo pode ser adquirido por R$ 733.000,00

A Porsche Brasil apresenta no último dia 15 a terceira geração do seu Porsche Cayenne, equipado com novos motores e chassi, além de um conceito de operação inovador e de maior conectividade. O design também foi aprimorado, seguindo o DNA da empresa alemã.

“Estamos muito otimistas com a receptividade deste modelo também no Brasil. A nova geração do Cayenne traz muitas novidades, como motores mais fortes e mais rápidos, suspensão ainda mais equilibrada e que, ao lado de um novo chassi, irá promover uma experiência única de dirigibilidade e esportividade a bordo de um Porsche”, declara Andreas Marquardt, diretor presidente da Porsche Brasil.

O preço do novo Cayenne começa em R$ 423.000,00. Já o Cayenne S tem preço inicial em R$ 523.000,00, enquanto o modelo Cayenne Turbo pode ser adquirido por R$ 733.000,00.

“Ao lado do Macan, o Cayenne é o grande líder de vendas da Porsche. A chegada desta nova geração faz parte da estratégia para conquistarmos ainda mais espaço no Mercado brasileiro, e uma oportunidade de atingir resultados que superem os patamares de 2017, ano recorde da marca”, afirma Werner Schaal, diretor de vendas da Porsche Brasil.

Motores mais fortes

A nova geração do Cayenne chega com motores mais potentes. A versão inicial possui motor turbo de seis cilindros em V com 3 litros e 340 cv de potência e um torque de 450 Nm. Já o Cayenne S é movido por um V6 2.9 biturbo. Ele desenvolve 440 cv e 550 Nm de torque. Para quem deseja mais potência e esportividade, o Cayenne Turbo é o topo de linha e gera 550 cv, superando o motor de seu antecessor em 30 cv, enquanto o torque máximo de 770 Nm representa um aumento de 20 Nm.

No quesito desempenho, o Cayenne acelera de zero a 100 km/h em 6,2 segundos (em 5,9 segundos com o pacote Sport Chrono). A velocidade máxima é de 245 km/h. Já o modelo Cayenne S faz a mesma aceleração em 5,2 segundos (4,9 segundos com pacote Sport Chrono) e tem velocidade máxima de 265 km/h. Na versão Cayenne Turbo, esta aceleração se dá em apenas 4,1 segundos (3,9 segundos com Sport Chrono) e alcança a velocidade máxima de 286 km/h. O câmbio é um tiptronic de 8 velocidades e a tração é ativa nas quatro rodas em todas as versões.

Dirigibilidade

O novo Cayenne possui sistemas ativos de chassi, que são analisados e sincronizados pelo Porsche 4D Chassis Control. Esse sistema trabalha em tempo real otimizando continuamente o comportamento de pilotagem.

Assim como no 911 e Panamera, o Cayenne pode ser agora equipado com o eixo traseiro direcional. Ele melhora a agilidade nas curvas e a estabilidade nas mudanças de faixa com velocidades mais altas. Além disso, o diâmetro de giro reduzido facilita o manuseio do carro no dia a dia.

A suspensão a ar adaptável - opcional com nova tecnologia de três câmaras -, aumenta significativamente a amplitude entre uma conexão rígida-esportiva e oferece conforto de viagem equiparável ao de um sedã. Esse sistema permite ajustar a altura do solo em terrenos fora de estrada. Com a estabilização de rodagem opcional Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), os motoristas esportivos beneficiam-se da troca do sistema hidráulico para o sistema elétrico. Uma rede de bordo de 48 volts de potência possibilita esta conversão. Tempos de reação mais curtos permitem maior precisão da dinâmica de direção, além do adicional conforto com direção mais moderada.

Design marcante e inovador

Os modelos possuem entradas de ar maiores na dianteira em virtude do aumento de potência nos motores; as lanternas de canto horizontais conferem ao SUV um visual mais largo e mais atlético. A nova geração do Cayenne chega 63 milímetros maior em comprimento do que o modelo anterior, mas mantém a mesma distância entre eixos (2.895 milímetros). Em altura, são nove milímetros a menos em relação ao modelo anterior, o que passa uma silhueta mais alongada e elegante ao Cayenne. O volume do bagageiro é de 770 litros - um aumento de 100 litros.

A versão inicial do Cayenne conta com rodas de 20 polegada em sua configuração padrão para o mercado Brasileiro. Entre as lanternas traseiras, o Cayenne possui um novo design tridimensional das luzes, e a faixa luminosa contínua de LED estende-se à inscrição Porsche marcante. Nos faróis, um novo conceito de iluminação em três níveis: cada Cayenne é equipado de série com faróis de LED. Além destes, no nível seguinte de expansão é disponibilizado para escolha o Porsche Dynamic Light System (PDLS), que possui diferentes modos de iluminação, tais como luz de curva e luz para autoestrada. O sistema mais sofisticado é o novo farol principal de LED Matrix com PDLS Plus. 84 diodos luminosos, controláveis individualmente e que possibilitam distribuição e intensidade totalmente variáveis da luz.

Fotos: Divulgação