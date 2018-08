No G7, Cida propõe o Masterplan Paraná 2053

Curitiba - A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), propôs aos representantes do setor produtivo paranaense a elaboração de um grande projeto de planejamento estratégico de longo prazo, chamado de Masterplan Paraná 2053.

“É um exemplo de sucesso que trazemos de Maringá, cidade reconhecida nacionalmente como uma das melhores para se viver. Um planejamento de médio e longo prazo que aponta as diretrizes ao poder público. A sociedade civil organizada passa a ser protagonista do planejamento e de decisões estratégicas”, disse Cida em reunião na manhã dessa segunda-feira (26), em Curitiba, com presidentes do G7.

O G7 é formado pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Federação e Organização das Cooperativas do Paraná (Fecoopar), Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio-PR), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar), Associação Comercial do Paraná (ACP) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) e Sebrae-PR.

presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, entregou o documento contendo as demandas do setor e disse que o plano de governo de Cida Borghetti está “em sintonia com as propostas do G7”.

Menos burocracia

Acompanhada do candidato a vice-governador Coronel Malucelli (PMN) e do candidato ao Senado Alex Canziani (PTB), Cida Borghetti destacou que logo nos primeiros meses que assumiu o comando do Estado assinou um decreto para reduzir a burocracia e melhorar a eficiência da máquina pública. Uma das principais ações é a consolidação do Governo Digital, que já oferece cerca de 220 serviços online.

“A modernização administrativa é uma meta. Estamos evoluindo todos os dias na construção de soluções que aumentem a eficiência dos serviços prestados e facilitem a vida de empresas e cidadãos”, disse.

Licenciamento

Cida reafirmou o compromisso de dar maior celeridade aos licenciamentos ambientais. O tempo de liberação de licenciamento é uma das principais reivindicações do setor. “Autorizamos a contratação de mais 160 técnicos para o IAP, órgão que estava há 23 anos sem realizar concurso. Também vamos avançar com processos digitais e modernização dos procedimentos”.

Diálogo

Cida afirmou ainda que pretende promover reuniões mensais com o G7 e revitalizar o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Cida anunciou que irá reunir o Conselho no próximo dia 3 de setembro para iniciar a remodelagem do fórum, formado por órgãos governamentais e não governamentais. “O diálogo é uma marca da minha gestão, juntos podemos avançar na construção de um Estado ainda melhor”, frisou.

Infraestrutura

A governadora também firmou o compromisso de utilizar a infraestrutura já instalada da Copel Telecom para levar internet de qualidade a todas as regiões, sobretudo às propriedades rurais. “É a Infovia Paraná, que vai assegurar internet de qualidade aos cantos mais distantes do Estado”.

Ainda na infraestrutura, Cida disse que a construção do novo modelo de pedágio já está ocorrendo com o apoio do setor produtivo e da sociedade. “Notificamos as concessionárias que os contratos serão encerrados em 2021 e já iniciamos as reuniões públicas para que os paranaenses decidam qual é o modelo que nós queremos”.

Destaque também para os trilhos: Cida firmou compromisso de avançar em obras estratégicas como a ferrovia Dourados (MS) - Litoral e a faixa de infraestrutura do litoral; o apoio aos Aeroportos Regionais do Oeste, do Sudoeste, de Maringá, de Londrina, de Guarapuava, de Ponta Grossa e de Umuarama.

Crédito

Outro anúncio diz respeito à proposta de remodelar e integrar a política de crédito do Estado com linhas simplificadas no BRDE e na Fomento, em especial para empreendedores e micro se pequenos empresários.

A governadora e candidata também recebeu dois documentos com solicitações e sugestões do setor de Turismo e das Micros e Pequenas Empresas. O primeiro foi entregue pelo presidente do Seha (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação), João Jacob Mehl, e o segundo pelo diretor superintendente do Sebrae, Vitor Roberto Tioqueta.