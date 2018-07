Nissan Sentra ganha novo sistema multimídia

Com design expressivo e equipado com a mais avançada tecnologia japonesa, que proporciona conforto, segurança e requinte, o Nissan Sentra chega à linha 2019 com importante novidade de conectividade. Já disponível nas revendas Nissan, o sedã médio passa a contar com o Nissan Multi-App, sistema multimídia da linha de produtos Nissan, que estará disponível para as versões SV (intermediária) e SL (topo de linha). A família do modelo tem preço sugerido a partir de R$ 82.900, para a versão S equipada com câmbio Xtronic CVT.

O Nissan Sentra 2019 tem agora a moderna central multimídia Nissan Multi-App, que tem tela sensível ao toque de 6.2 polegadas e permite a visualização de fotos e vídeos com alta qualidade. O equipamento conta ainda com a Multi-App Store, loja virtual que permite baixar aplicativos como Waze, Spotify, TuneInRadio, WeatherChannel, Skype, entre outros. E, por meio de conexão bluetooth™, é possível realizar ligações, visualizar contatos, ouvir músicas via áudio streaming. A atualização é 'Over The Air' na qual novas versões com melhorias e novas funcionalidades são baixadas conforme ficam disponíveis.

Completam o sistema o leitor de DVD e a câmera de ré integrada. Outro diferencial é a possibilidade de transferir arquivos digitais de música e fotografia para o equipamento, que conta com espaço para 2.2 Gb. Dessa forma, o usuário tem liberdade para personalizar o sistema ao seu gosto.

Com o Nissan Multi-App também é possível acessar a internet (por meio da contratação do serviço à parte), fazer buscas por comando de voz, conectar o celular para atender ligações por viva-voz (via Bluetooth), ouvir música por meio da conexão com iPod, streaming, rádio ou arquivos digitais de mp3, tocar CDs e DVDs, além de visualizar fotos e vídeos.

Diferentemente de outros sistemas encontrados no mercado, o Nissan Multi-App conta com navegador por GPS, que poderá ser atualizado via internet. O melhor de tudo é que todas as funcionalidades podem ser controladas diretamente na tela sensível ao toque. O usuário também poderá configurar a aparência das telas, escolhendo entre várias opções, para deixar o equipamento com a sua cara.