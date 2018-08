Nissan March tem a menor desvalorização do segmento

Fabricado no Complexo Industrial Nissan, em Resende (RJ), o compacto Nissan March comprova por que é um bom negócio para o bolso também após sua compra. Além de ter o menor custo de manutenção do segmento até os 60 mil km, o modelo tem a desvalorização mais baixa entre seus concorrentes diretos no primeiro ano de uso.

Segundo levantamento recente feito pela Kelly Blue Book Brasil (KBB) – braço brasileiro da empresa de avaliações de veículos com mais de 90 anos de atuação nos Estados Unidos -, o Nissan March ficou em primeiro lugar entre os modelos de hatches compactos, segmento que mais vende no mercado brasileiro (27% do total). A análise identificou que o Nissan March SL 1.6 16V CVT desvaloriza somente 3,1% no primeiro ano de uso e 13,6% no segundo.

A linha 2019 do Nissan March está chegando aos concessionários esta semana com novidades no multimídia Multi-App, que ganhou os aplicativos CarPlay e Android Auto. Assim, o sistema fica ainda mais completo, pois passa também a espelhar as funções do telefone celular na tela do painel com interface moderna e sensível ao toque.