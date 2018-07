Nissan Leaf Nismo faz sua estreia mundial

O Nissan Leaf Nismo, que começa a ser vendido terça-feira, no Japão, tem um design interno e externo estiloso (Foto: Divulgação)

O Nissan Leaf Nismo começa a ser vendido na próxima terça-feira, no Japão. Pela primeira vez, o modelo associa a empolgação e as tecnologias avançadas do campeão mundial de vendas do segmento elétrico com a performance e a imagem esportiva dos carros Nismo produzidos em série.

O Nissan Leaf Nismo entrega acelerações mais ágeis, tem suspensão e pneus customizados, oferecendo melhor dirigibilidade e conforto de condução, além de um design interno e externo estiloso.

O modelo é baseado no novo Nissan Leaf, que foi lançado em outubro de 2017. O novo Leaf oferece a impressionante aceleração e a performance ambiental de um motor 100% elétrico, design dinâmico e tecnologias avançadas como o e-Pedal, bem como os dispositivos de condução autônoma ProPILOT e ProPILOT Park.

O novo Nissan Leaf é o ícone da Mobilidade Inteligente da Nissan, a visão da empresa para mudar a forma como os carros são propulsionados, conduzidos e integrados à sociedade. O veículo 100% elétrico conquistou uma série de premiações, resultado de sua tecnologia de ponta e performance zero emissão. Durante o Salão do Automóvel de Nova Iorque, o modelo foi eleito "Carro Verde Mundial de 2018" (2018 World Green Car award), além de ter sido classificado com 5 estrelas pelos padrões de avaliação de veículos novos da Europa e do Japão, respectivamente Euro NCAP e Japan NCAP (New Car Assessment Program).

A Nissan pretende vender anualmente 1 milhão de veículos elétricos em todo o mundo, incluindo o novo Nissan Leaf, até o ano fiscal de 2022.