Nissan Leaf é o campeão de vendas no segmento elétrico

O novo Nissan Leaf é o veículo elétrico campeão de vendas na Europa, no acumulado do primeiro semestre deste ano. O veículo 100% elétrico continua a conquistar clientes em toda a região.

Foram emplacadas mais de 18.000 unidades do novo Nissan Leaf na Europa entre janeiro e junho. Mais de 37.000 unidades do novo Leaf foram encomendadas por clientes europeus desde que o veículo elétrico começou a ser vendido, em outubro de 2017.

O novo Nissan Leaf oferece uma aceleração suave e potente associada à performance de um motor 100% elétrico, um design externo dinâmico e estiloso, além de dispositivos avançados de assistência ao motorista. A nova bateria de 40 kWh entrega uma autonomia de 270 km.

O veículo 100% elétrico conquistou uma série de premiações, resultado da sua performance e tecnologia de ponta. Durante o Salão do Automóvel de Nova Iorque, o modelo foi eleito "Carro Verde Mundial de 2018" (2018 World Green Car award), além de ter sido classificado com 5 estrelas pelos padrões de avaliação de veículos novos da Europa e do Japão, respectivamente Euro NCAP e Japan NCAP (New Car Assessment Program).

O novo Leaf é o carro-chefe da Mobilidade Inteligente da Nissan, a visão da empresa para mudar a forma como os carros são propulsionados, conduzidos e integrados à sociedade. Dentre as novas tecnologias inovadoras do modelo, destacam-se os sistemas Nissan ProPILOT, ProPILOT Park e e-Pedal, que estão conquistando a preferência dos consumidores. Até agora, 72% dos compradores do novo Leaf escolheram equipar o veículo com a opção ProPILOT, um sistema de condução semiautônoma.

A grande procura pelo novo Nissan Leaf nos primeiros seis meses deste ano reforçam sua posição como carro elétrico mais vendido do planeta, com mais de 340.000 unidades vendidas desde que o primeiro Leaf foi lançado, em 2010. Recentemente, a Nissan entregou o Leaf de número 100.000 a um cliente europeu.