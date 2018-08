Nissan apresenta dois modelos de casas sobre rodas na Espanha

Para a temporada de viagens de verão no hemisfério norte, a Nissan apresentou, na Espanha, dois modelos de furgão para os fãs de aventuras. O NV300 Camper e o e-NV200 Camper receberam modificações internas e externas no design para os condutores e passageiros desfrutarem com mais conforto uma viagem à praia, campo ou onde a imaginação puder levar – e ainda por cima com zero emissão, graças ao modelo 100% elétrico e-NV200 Camper.

O interior do furgão NV300 Camper é configurado para se tornar o local ideal para acomodar quatro pessoas, graças ao teto elevado, permitindo que os passageiros se acomodem à mesa. É muito fácil cozinhar dentro do furgão transformado em motor home – o interior foi transformado em uma verdadeira cozinha, com geladeira, pia e instalações de água e gás.

Ao cair da noite, os furgões da Nissan podem ser convertidos em confortáveis dormitórios, com persianas nas janelas e aquecimento. O furgão NV300 também permite a configuração de uma segunda cama de casal no teto elevado. Na Espanha, os clientes podem se dirigir até a concessionária Nissan de sua preferência, fazer o pedido de um furgão e customizá-lo conforme suas necessidades específicas. Ambos modelos foram apresentados pela Nissan no Salão do Automóvel de Madrid.

“A nova linha de furgões da Nissan oferece aos clientes mais aventureiros uma varanda com vista para os lugares mais incríveis do planeta, para desfrutar da essência de viajar com a família e amigos”, comentou Francesc Corberó, diretor de Comunicação da Nissan Ibéria.