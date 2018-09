Nissan abrirá uma concessionária a cada oito dias na América Latina

Com base em seu novo conceito de varejo – Nissan Retail Concept, em inglês –, a Nissan abrirá em média uma concessionária a cada oito dias na América Latina, durante o ano fiscal de 2018.

Entre abril deste ano e março de 2019, a marca japonesa vai construir 44 concessionárias completamente novas, remodelar 34 e realocar outras 18 lojas. Este esforço se traduzirá em 96 novas unidades, que oferecem vendas de veículos, acessórios, peças de reposição e centros de serviços.

Os países envolvidos nesta primeira etapa do projeto são Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Paraguai, Porto Rico e República Dominicana. Para o Brasil estão planejadas para este ano fiscal, 12 novas concessionárias, 32 remodelações e 5 relocalizações. Este crescimento é parte do compromisso da Nissan com o país e com a América Latina.