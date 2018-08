Natação no Comercial

Acostumada a sediar grandes eventos, a Associação Atlética Comercial de Cascavel receberá cerca de mil pessoas neste fim de semana para as disputas do 5º Campeonato Estadual de Natação do Interior. A competição será realizada de sexta-feira a domingo e contará com mais de 350 de todo o interior do Estado.

“Haverá disputa em todas as categorias: Mirim 1, Mirim, Petiz, Juvenil, Junior e Sênior. Atletas de 12 equipes disputarão provas em busca de índice para certames regionais, estadual, brasileiro e Jogos Oficiais. Vai haver premiação geral em cada categoria e aos cinco melhores na classificação geral somando pontuação dos naipes feminino e masculino”, explica o professor Rui Comin, técnico dos “maiores” da equipe anfitriã.

Já a equipe “menores” do Comercial, das categorias Mirim e Petiz, será comandada pela professora Tatiane Lenz. “Estarei à frente de 22 atletas com idade entre 8 e 11 anos, e para eles nada em casa faz toda a diferença, pois conhecem a piscina, a estrutura de baliza, a água, enfim, estão acostumados com o local em que nadam todo dia”, diz ela, que terá apenas um estreante em competições na equipe.

Organização

Ao todo, o Comercial será representado por 57 competidores no 5º Campeonato Estadual de Natação do Interior, e entra na disputa em busca de deixa em Cascavel o troféu de campeão. O detalhe é que apesar da tradição nas piscinas, será a primeira vez que o clube sediará “pra valer” a competição interiorana. É que em 2014, na segunda edição do Estadual, o Comercial abrigou as disputas que tinha Maringá como sede. “Para esta edição temos muita gente trabalhando, montando arquibancada, estrutura de som, preparando restaurante, a rede hoteleira, enfim, organizando um grande evento, que contará com mais de mil pessoas”, diz o técnico Rui Comin.

Vale lembrar que o Estadual do Interior terá início às 14h na sexta-feira e será encerrado apenas na manhã de domingo.