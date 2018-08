Natação brasileira inicia Pan-Pacífico com pódio

Rio de Janeiro - O Brasil conquistou, ontem, sua primeira medalha no Campeonato Pan-Pacífico de Natação 2018, realizado em Tóquio, no Japão. Com 59s60, João Gomes Júnior obteve o bronze nos 100m peito. O ouro ficou japonês Yasuhiro Koseki (59s08) e a prata com o australiano Jake Packard (59s20).

Atleta mais experiente da seleção brasileira que está no Pan-Pacífico e atual vice-campeão Mundial nos 50m peito, João Gomes Júnior, de 32 anos, brilhou na distância olímpica da prova em que é sua especialidade.

Ainda no primeiro dia de competições, Larissa Oliveira, Fernando Scheffer, Luiz Altamir, Brandonn Almeida, Leonardo Santos e Guilherme Costa também nadaram finais.

Entre os homens, Scheffer e Altamir, que também fazem parte do revezamento 4x200m do Brasil, ficaram com a quarta (1m46s12) e a oitava (1m47s53) colocação, respectivamente, nos 200m livre. Entre as mulheres, Larissa Oliveira obteve a sexta colocação, também nos 200m.

Já Brandonn Almeida foi sexto e Leonardo Santos o sétimo colocado na final dos 400m medley, enquanto Guilherme “Cachorrão” Costa, um dos atletas mais jovens da seleção brasileira, ficou em quinto lugar nos 1500m livre.

A competição segue nesta sexta-feira com eliminatórias a partir das 22h (de Brasília) e finais às 5h30 de sábado. Participam da competição: Argentina, Austrália, Bahamas, Canadá, China, Ilhas Cook, Colômbia, Equador, Guam, Ilhas Marianas, Japão, Nova Zelândia, Oman, Palau, Peru, Filipinas, Tailândia e Estados Unidos.