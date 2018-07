Nas trilhas catarinenses

Foram 120 horas vividas com muita intensidade pelos participantes da décima edição do Transcatarina – um dos maiores eventos off-road do País. De terça-feira (10) a domingo (14), cerca de 800 pessoas só tiveram olhos para seus 4x4 e para as aventuras fora da estrada entre as cidades catarinenses de Fraiburgo e Blumenau (com pernoite em Rio Negrinho).

Representante de Cascavel, o navegador Robson Schuinka que, ao lado do piloto Dirceu Potrich, obteve a 15ª posição da categoria Graduado. “No Transcatarina estão só os fortes. O nível de competitividade é muito alto, e os resultados são definidos nos detalhes, nos décimos de segundos. Faço questão de participar deste evento, pois além dos aprendizados, temos ali uma verdadeira família, o clima é excelente”, comentou Schuinka.

O rali cascavelense também esteve representado na competição pelos pilotos Rodrigo Tondo, Leandro Miotti Flores e Cláudio Dalmina, que participaram na categoria Adventure 4, que contou com trajetos exclusivos a off-roaders que buscaram a prova por diversão, sem se preocupar com o relógio, pois tiveram hora para entrar na trilha, mas não para sair.