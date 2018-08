Myasava tem novo “velho” parceiro

Edson Coelho voltam a serem parceiros na MRF Racing na pista de Goiânia, onde a equipe nasceu no ano passado (Foto: Cleocinei Zonta)

Depois das “férias” de três meses, as emoções da Stock Light estão de volta. Sábado e domingo será disputada a quarta etapa da temporada, no Autódromo de Goiânia. Na equipe MRF Racing a novidade é que o paranaense Gustavo Myasava volta a ter o mineiro Edson Coelho como parceiro. Os dois iniciaram como parceiros na temporada do ano passado, quando a categoria era Brasileiro de Turismo, mas Edson deixou as pistas no meio do ano para cuidar de assuntos pessoais.

Gustavo Myasava frisa que será muito bom ter Edson Coelho novamente como parceiro e as expectativas promissoras. “Temos um carro rápido e o Edson e rápido. A expectativa e estar no TOP cinco com os dois carros”, acentua Gustavo.

Já Edson Coelho diz estar muito feliz em retorna à MRF e de fato, se sente em casa. “As lembranças de nossa parceria são excelentes, incluindo a pole position que conquistamos em Goiânia, no ano passado, no fim de semana de estreia da equipe. Sempre que estivemos juntos, fomos bem competitivos. Estou animado, pois sei que desta vez não será diferente. Com certeza estaremos em condições de busca a vitória”, enfatiza Edson Coelho.

Corridas no oval

As duas corridas da quarta etapa da Stock Car Light serão disputadas no circuito oval. Será a primeira vez que a categoria usará este circuito, o que trará um tempero especial, já que será uma pista nova para todos os concorrentes.

Para Gustavo Myasava, as provas no circuito oval será uma experiência nova para todos os pilotos. Ele acha que será um pouco mais arriscado porque com as curvas todas para o mesmo lado, o carro tende a ficar mais arrisco no fim da prova, quando estará com pneus desgastados. Além disso, será uma corrida com pé embaixo o tempo todo. “A atenção e concentração terão que ser redobradas. O risco de levar ou dar um toque será muito maior. Mas será um fim de semana emocionante”, completa Gustavo Myasava.

Depois de três etapas, seis corridas, Gustavo Myasava ocupa a 13ª colocação na classificação do campeonato, com 27 pontos. O líder e Enzo Bortoletto, com 99 pontos.