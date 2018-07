Músicos invadem o Teatro Municipal de Cascavel

Na penúltima noite do 29º Festival de Música de Cascavel, orquestra, coro e banda do evento se apresentam com um número grande de musicistas. A noite será esplendorosa com a apresentação de 170 a 200 músicos no palco do Teatro Municipal Sefrin Filho, a partir das 20h.

Hoje também tem o encerramento das 59 oficinas do evento.

De acordo com a coordenadora do evento, Giordana Galvan Lube, para as duas últimas noites é esperada casa cheia no Teatro. “Como em todas as noites, o evento desta noite não será diferente, esperamos casa cheia para assistir a mais essa bela apresentação”.

A noite vai contar com um repertório que fará o público viajar pelo mundo da música. As apresentações terão peças do clássico Mozzart, música brasileira, jazz, MPB (Música Popular Brasileira), música folclórica e a apresentação final intitulada “A conquista do paraíso”.

Os ingressos podem ser retirados a partir das 17h no Teatro Municipal Sefrin Filho. Os público ainda tem a opção de trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível que será revertido para as famílias cadastradas no Provopar.