Museu de Cera ganha oito novos personagens

O presidente Trump é o mais novo personagem do Salão Oval da Casa Branca do Museu de Cera (Foto: Divulgação )

O Museu de Cera, uma das atrações do Dreamland Foz, em Foz do Iguaçu, ganhou oito novas personalidades. São eles o atual-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os atores Al Pacino e Peter Dinklage; além de cinco personagens que vão mexer com o imaginário infantil nestas férias: Thanos, Shrek, Minion Bob e os irmãos Pig, Peppa e George. Eles vieram para se somar às outras 90 personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política e da história do Brasil e do mundo, divididos em 17 cenários de estátuas de cera. Todas em tamanho real. Moradores de Foz do Iguaçu e municípios vizinhos, crianças, idosos e professores pagam tarifa reduzida. Para ganhar o desconto é preciso levar comprovante de residência e título de eleitor.